Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Lo que me preocupa es volver a la identidad del equipo"

Aunque no se hable de crisis, a nadie se le escapa que el Zamora CF está en un momento bajo. Así lo atestiguan las dos últimas derrotas, pero no tanto por el marcador sino por la imagen mostrada por el equipo ante Tarazona y Athletic B. El objetivo común está claro, y todos tienen como reto recuperar sensaciones perdidas y volver a mostrar su identidad en el terreno de juego.

Así lo indicó Juan Sabas quien aseguró este viernes que “estamos bien”. “Hemos trabajado en base a los errores que hemos cometido en los últimos dos partidos y creo que el plan de viaje en general va bien, independientemente de lo que pueda pensar otra gente, que lo respeto. El objetivo prioritario del club es salvar la categoría y estamos en una situación tranquila. Es verdad que, si pierdes otro partido más o pierdes dos más, se complicará el tema”, pero todos están seguros de las opciones de volver a sumar de tres en tres.

Además, tuvo palabras para esos errores cometidos y aseguró que en el origen hay “un poco de todo”, pero también recalcó que “el domingo parecía que no iba el físico y en los tres partidos que ganamos parecíamos aviones, ni una cosa ni otra”. “El físico muchas veces es mental y hay una cosa fundamental, que no tenemos que olvidar, y es que en el deporte compites contra otros y los otros también te pueden ganar y pueden ser mejores que tú o pueden tener mejores jugadores, y hay que intentar contrarrestar eso. A partir de ahí esperamos tener un buen nivel, a mí lo que más me preocupa de todo esto no son las dos derrotas, es volver a la identidad que tiene el equipo de jugar bien y de generar sobre todo un ataque”. “Los dos últimos partidos hemos sido un desastre atacando y defendiendo tampoco hemos estado finos, y de ahí las derrotas”, confesó el entrenador.

También habló Sabas de los dos nuevos integrantes del vestuario que están en fase de adaptación. “Son dos buenos futbolistas y esperamos todos que nos echen una mano en el futuro, de aquí a final de temporada”, explicó antes de iniciar el entrenamiento de este viernes, previo al viaje del equipo a Sestao, donde no estarán ni Juanan ni Campabadal.

“Tenemos una buena plantilla y a partir de ahí vamos a intentar sacar el máximo rendimiento a todos los jugadores que han llegado. Me gustaría tener la plantilla del Madrid y del Barça, pero como somos del Zamora tenemos que tener la plantilla que tenemos que tener, ni más ni menos”, zanjó el míster.