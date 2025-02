Jordan Walker, jugador del CB Zamora: "El vestuario está muy motivado"

Las cuatro derrotas encajadas de forma consecutiva no asustan al CB Zamora. Así lo indicó Jordan Walker, quien aseguró que, a pesar de la situación actual, en la que han enlazado esta mala racha de resultados, "el vestuario está muy motivado, intentando encontrar la manera en la que todo el mundo sea importante y que todo el mundo sea capaz de apoyar al compañero para salir adelante de esta racha negativa". Para paliar esta realidad que atraviesan en el Caja Rural CB Zamora, el estadounidense cree que lo que deben hacer en el vestuario es "salir a pista siendo nosotros los que marquemos el estilo de juego" y no dejarse llevar por el tipo de juego que quiera el rival, sea el que sea. "Tenemos que marcar el ritmo y nuestro estilo de juego. No esperar a ver qué pasa, o ver los oponentes qué deciden hacer ese día y después nosotros ajustarnos, sino que debemos ser nosotros los que desde el principio decidamos a qué queremos jugar en el partido y en eso estamos trabajando", indicó uno de los líderes del equipo.

Respecto al inminente encuentro del sábado, Walker cree que una de las claves pasa por ser "consistentes" durante los cuarenta minutos, en ataque o en defensa, independientemente de cómo vaya el marcador, sin olvidar poner sobre la pista una defensa agresiva.