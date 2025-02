Drame deja a un CB Zamora obligado a acudir al mercado

El CB Zamora está metido de lleno en el mercado de fichajes, y ahora con más necesidad que nunca para afrontar con las máximas garantías posibles este último tercio de competición en busca de la permanencia en la antigua LEB Oro. La salida en las últimas horas de Mike Drame, que inicia una nueva aventura deportiva, obliga al club a mover ficha, más aún con la lesión de Kevin Buckingham que continúa con dolores y va a infiltrarse en Madrid para ver si se reducen las molestias que lleva tiempo sufriendo, pero seguirá siendo baja en el equipo.

Saulo Hernández confirmó que quiere un "4" pero no descarta más incorporaciones en las próximas semanas, y es que recordó que los equipos no son estancos ni cerrados, sino que pueden cambiar en busca de una mejor versión, más aún cuando los rivales sí se están moviendo. "Independientemente de que Kevin pueda estar o no, creo que tiene que ser el momento en el que, entre las opciones que existan en el mercado, cojamos alguna porque el equipo creo que lo está empezando a notar de cara al final de temporada". "En el deporte profesional una plantilla está abierta desde el primer día hasta el último", añadió Saulo quien quiso apostillar que es "partidario de que aquello que va bien en el deporte no se toque. La temporada, hasta ahora, a nivel de resultados es fantástica, estamos dos victorias por encima del objetivo que es no descender, pero no somos ajenos a que todo el mundo se refuerza, a que ahora mismo vamos con una racha de cuatro derrotas consecutivas y evidentemente dependiendo un poco de lo que pase en las próximas jornadas y dependiendo un poco de la situación del equipo en ese momento, no podemos cerrarnos a mejorar". Además, también quiso romper una lanza en favor de algunos de sus jugadores que no han brillado tanto en los últimos compromisos y dejar claro que "es casi imposible que en una plantilla de baloncesto los 10, 11 o 12 jugadores todos los días jueguen muy bien y todos los días tengan ese protagonismo porque es complicado, creo que todos tienen sus altos y bajos".

En su intervención de cara al encuentro de este sábado en el Ángel Nieto ante Orense (19.30 horas), el responsable de banquillo no obvió que llegan tras cuatro derrotas consecutivas y que este encuentro es importante para cerrar esa mala racha, pero llamó a la calma al asegurar que con tantas jornadas por delante no se puede considerar una final. “Me cuesta mucho empezar a hablar de finales, pero sí tenemos muchas ganas es de recuperar la senda de la victoria, igual que nos pasó en la primera vuelta”, y del mismo modo quiso resaltar las diferencias respecto a los primeros meses cuando en varios encuentros “nos sacaron de la pista en un par de ocasiones y no tuvimos oportunidad, en cambio ahora en estas cuatro hemos tenido la opción real de llevarnos el partido y las sensaciones son que el equipo ha competido y ha jugado, aunque por eso no te dan puntos”.

Con todo, el técnico sí dejó patente que afrontan este choque con la “máxima seriedad” y comentando que a su juicio los orensanos son el verdadero equipo revelación, que, ubicado en la séptima posición, es el “único” que ha conseguido inquietar a los seis grandes de Primera FEB.

EN FAVOR DE AFA: RUIDO CONTRA EL SILENCIO

Una semana más en los encuentros en casa, el CB Zamora dará visibilidad a una asociación y en este caso será AFA Zamora, la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzhéimer una enfermedad que va más allá de las pérdidas de memoria.

Desde la ONG se refirieron a los dolorosos silencios que a veces envuelven a esta dolencia, e invitaron a luchar contra ello en el descanso del encuentro y acabar con estos estigmas sociales. Además, habrá mesas informativas para exponer todo lo que realizan desde la Asociación en sus centros de día y residencias.