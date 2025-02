Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, "enfadado" pero "satisfecho" con los suyos en Cartagena

Saulo Hernández, técnico del Caja Rural CB Zamora, comentó tras la derrota de los suyos ante Odilo FC Cartagena que su equipo no supo "adaptarse al criterio arbitral" tanto como su rival.

Tras felicitar a su rival por "la temporada increíble que está haciendo", el técnico zamorano habló de la "dificultad de ganar" en el feudo blanquinegro. "Lo hemos intentado de la mejor manera, pero no ha sido suficiente para contrarrestar la energía y la actividad, especialmente defensiva, que Cartagena está mostrando", indicó, afirmando que su último oponente "quizás se ha acostumbrado un poquito mejor que nosotros a la dureza de la competición".

En cuanto al desarrollo del choque, Saulo Hernández indicó que, tras un gran primer parcial, su equipo perdió el mando en pista fruto de "un par de técnicas" y "un cambio de criterio arbitral" al que sus jugadores no se supieron ajustar. "Los árbitros intentan hacer su papel lo mejor posible y hoy creo que Cartagena ha entendido que se podía tener mucha más actividad y más todo en defensa y nosotros no lo hemos entendido", explicó, asegurando: "nos ha costado el leerlo, nos hemos ido un poquito de partido y quizás es lo que ahora mismo en el equipo echamos más de menos, que cuando las cosas nos van muy fluidas, seamos capaces de seguir serios y de respetar nuestras normas defensivas y ofensivas". Un comentario al que añadió la felicitación a sus jugadores porque "en cierto modo, hicieron cosas muy bien". "Veníamos de no controlar el rebote y hoy lo hemos logrado claramente; parecía que Cartagena iba a romper el partido y hemos llegado a la última jugada con opciones de ganar", subrayó.

En cuanto si la derrota afectará a su equipo, Saulo Hernández deseó que "no sea así", pues "no hay nada peor en el deporte que no ver la realidad. Y la nuestra es que salvarse en Primera FEB supone un auténtico logro, una hazaña, y a día de hoy, estamos salvados. Nos duele perder, somos deportistas; nos enfadamos por cuatro derrotas consecutivas con opciones, pero hay que dar pasos hacia el objetivo de la temporada, que está por hacer".