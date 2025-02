Fermín Sobrón, portero del Zamora CF: "No hemos estado bien y estamos dolidos"

Fermín Sobrón, portero del Zamora CF, no dudó en admitir tras el encuentro perdido ante el Bilbao Athletic (0-2), que el vestuario estaba "muy dolido" por "no haber estado bien" ante su afición, apelando al "trabajo para cortar la mala de derrotas cuanto antes".

"La realidad es que no hemos dado la imagen que queremos dar o venimos dando habitualmente, especialmente en casa. Estamos dolidos, dolidos porque no hemos sabido interpretar el partido de la manera que requería", comento el guardameta, añadiendo: "teníamos mucha ilusión de sacar otra vez los tres puntos en casa y seguir manteniéndonos en la zona un poco desahogada de la tabla. No hemos estado bien, es la realidad, y esconderlo sería mentir a la gente".

Sobrón, pese a todo, señaló que ahora el Zamora CF debe "tener tranquilidad y seguir confiando en el trabajo" para que "las cosas vuelvan a llegar otra vez y cortar esa racha de derrotas lo antes posible" en una visión muy similar a la transmitida por Juan Sabas en rueda de prensa. "Coincido con el míster de que no hemos estado bien, no nos han salido las cosas en ninguna línea, ni en la salida de balón ni las segundas jugadas... el Bilbao Athletic ha estado muy cómodo, manejando los tiempos del partido. Hemos estado precipitados y no hemos sabido darle la vuelta a la situación", comentó, apostillando: "no pasa nada, hay que seguir trabajando, seguir insistiendo, entrenando duro. Empezamos mañana y a pensar en el siguiente partido".

Por último, Fermín, que catalogó el encuentro como "el peor en casa" de toda la temporada, señalo que el camino más adecuado para recuperarse del golpe es "asumir que no se ha estado bien" y poner ganas en "volver a lo que se era antes". "Al principio de la liga hubo un par de partidos que se perdieron en casa, pero las sensaciones fueron muy buenas. La realidad es que esta categoría es la que es y somos nosotros los que tenemos que buscar equilibrio, tenemos que buscar la salvación. Mirar más allá, a mí me parece osado en este momento. Tenemos que ir partido a partido e intentar sacar puntos, hacernos fuertes en el Ruta de la Plata y para ello hay que trabajar", explicó.

"En esta categoría todos los equipos son competitivos, aunque la clasificación diga lo contrario. Todos tienen sus armas y si tú no estás al cien por cien, pierdes el partido, no hay medias tintas. Hay otras categorías en las que tú estás regular y puedes empatar, puedes sacar el partido, esta categoría te castiga. Y es la realidad. Si no estás bien, el rival se aprovecha de tus debilidades para sacar los tres puntos", expuso, señalando que si bien el equipo "clasificatoriamente no está mal" debe "intentar conectarse de nuevo con su mejor versión" e "intentar cortar la racha lo más rápido posible para encontrar esa estabilidad en la tabla, en los resultados y en el rendimiento".