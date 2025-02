El CD Villaralbo se impone al CD Mirandés "B" desde el punto de penalti

Gran victoria del Villaralbo en Miranda de Ebro, donde los de Chuchi Jorques se valieron de un penalti transformado por Sekou cerca de la media hora de juego y mucho trabajo colectivo posterior para llevarse tres puntos que les permiten mirar hacia arriba en la clasificación.

El arranque del partido no presagió un final feliz para los de Chuchi Jorques, ya que los locales salieron mejor y se adueñaron del juego en los primeros minutos. No fue, sin embargo, nada que no estuviera previsto, como demostró el buen repliegue de un Villaralbo ordenado en todas sus líneas, que presionó con efectividad para minimizar el dominio del filial.

Neutralizado el ímpetu inicial del Mirandés B, el cuadro zamorano logró igualar las fuerzas en el centro del campo y el duelo entró en una fase sin dominador claro, con los locales tratando más de mandar a través del balón y el Villaralbo dando los primeros latigazos en ataque a través de un fútbol más directo. Una jugada bien trenzada con remate final de Yidne que se marchó ligeramente desviado inquietó la portería bien defendida por Miguel, mientras que por parte zamorana Luismi y Abel dieron los dos primeros avisos en el área rival antes que llegara a la acción que resultaría clave para la suerte final del partido.

Corría el minuto 28 del primer tiempo cuando una acción vertical del Villaralbo terminó en un derribo en el interior del área. Pese a las protestas de los locales, el colegiado Suárez Larrén no lo dudó y señaló el correspondiente penalti. Se abría para los de Jorques la posibilidad de cobrar ventaja en el marcador y Sekou asumió la responsabilidad, transformando con un certero lanzamiento desde los once metros el gol que a la postre resultaría definitivo.

Hasta que lo fue, sin embargo, le tocó al Villaralbo recorrer todavía un largo camino en defensa del preciado botín, siendo la primera estación el buen trabajo que realizó hasta el descanso para contener la reacción local.

Una segunda parte de trabajo defensivo

Sin cambios entre parte y parte, Trejo demostraba confiar en que los suyos seguirían mandando y tarde o temprano encontrarían el gol, y Jorques apostaba por mantener la fórmula de orden táctico que tan buen resultado le había dado. Aun así, fue el técnico del Villaralbo el primero en mover piezas en su equipo, con las entradas de Rober y Emma al cuarto de hora de la reanudación.

Los recién incorporados, así como el resto de jugadores que fueron saliendo desde el banquillo, aportaron frescura de piernas en un momento en el que el desgaste físico empezaba a pasar factura, lo que permitió al conjunto zamorano no apartarse del plan de partido trazado hasta final de partido, con Miguel respondiendo bajo palos muy seguro a las embestidas de un Mirandés "B" que se estrelló ante el muro azulón. Una defensa que supo sufrir, mantener la calma y la concentración hasta el pitido final para lograr tres puntos de oro.