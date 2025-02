El Zamora CF, obligado a "domar a los cachorros" del Bilbao Athletic para mantenerse en la zona tranquila de la tabla

El Zamora CF afronta esta tarde en el Ruta de la Plata, a partir de las 20.00 horas, un nuevo encuentro del Grupo 1 de Primera RFEF. Un choque en el que medirá fuerzas contra el Bilbao Athletic, rival frente al que tendrá ocasión de enmendar la pobre actuación firmada la jornada anterior en Tarazona.

El conjunto de Juan Sabas regresa a su feudo con la intención de recuperarse del traspié sufrido a domicilio el pasado fin de semana. Una derrota por 0-1 en la que, más allá de encajar un nuevo gol a balón parado, el plantel rojiblanco se mostró muy romo en ataque. Algo poco usual que, por supuesto, los zamoranos esperan corregir frente al Ruta de la Plata.

«Fue uno de nuestros peores partidos a nivel ofensivo», aseguró el técnico, todavía algo «enfadado porque no se consiguió el resultado que se quería» en Tarazona. Un campo y rival con condiciones que llevaron al equipo a no poder ofrecer su mejor versión, siendo factores que no pueden servir como excusa a los rojiblancos de vuelta a su casa.

Con la mente puesta en resarcirse de dicho golpe, y en una «situación semejante» al duelo vivido frente al Bilbao Atheltic en la primera vuelta, el Zamora CF apela a la «concentración y la intensidad» para «recuperar la identidad» con la que Sabas quiere que se identifique a su equipo: «Ser un equipo que lleve la iniciativa del juego, presionante, que juegue en campo rival y sea generador de ocasiones». Cosa que como bien apuntó el madrileño «el pasado domingo no ocurrió».

Esa es la imagen que se espera del Zamora CF y, también, la que hará falta para superar a un Bilbao Athletic que ha mejorado con respecto al inicio de temporada y que se presentará en el Ruta de la Plata siendo un filial que, aunque esté en una situación peor que la del club zamorano, «tiene muy buenos jugadores y tiene jugadores de dinámica de primer equipo y con mucho futuro», como apuntó Sabas. Razón de más para tratar de «ser intenso, agresivo en el juego y estar concentrado» desde el primer minuto para contrarrestar el talento de los «pequeños leones». Un apartado, el de la calidad, en el que según el propio entrenador del Zamora CF, los «cachorros» son mejores.

El Bilbao Athletic acude al Ruta de la Plata sin nada que perder, pero mucho que ganar. Sito en 13ª posición, cuenta con solo un punto de diferencia con los puestos de descenso. Una renta escasa que debe mantener y que le obliga a intentar una victoria que, además, tendría «premio doble» para el conjunto vasco: seguir fuera de la zona de peligro y, a la par, acercar a la misma a un Zamora CF que pudo entrar el pasado fin de semana en puestos de «play-off», pero que no está tan lejos de meterse en problemas dadas las ajustadas diferencias clasificatorias.

Por ello, el Zamora CF quiere reaccionar rápido y de forma contundente. Para no dejar de soñar y no caer cerca del foso. Para no «echar a los leones» el trabajo realizado en los últimos meses. Y, para ello, Sabas cuenta hoy con todos sus hombres (salvo Juanan) toda vez que Pito Camacho regresó en Tarazona y Carlos Ramos ha cumplido con su partido por acumulación de amonestaciones.