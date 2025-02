El Zamora CF cae ante el Bilbao Athletic y se aleja de la zona noble

El Zamora CF cayó con claridad ante el Bilbao Athletic en el Ruta de la Plata y encajó su segunda derrota consecutiva al perder por 0-2 un partido en el que siempre fue a rebufo de un filial más enérgico y que encontró en sus bandas un filón para generar ocasiones. Opciones que, por su parte, el cuadro de Sabas apenas pudo generar por segunda semana consecutiva.

Dispuesto a corregir la imagen firmada en Tarazona, donde apenas llegó a portería, el cuadro de Sabas saltó enérgico al terreno de juego. De hecho, en apenas un minuto y había colgado un balón al área de un Mikel Santos que cortó el envío de Márquez sin mucho esfuerzo.

En esos primeros minutos, Macho también tuvo su llegada y se produjeron dos claras oportunidades para el Zamora CF que fueron invalidadas por fuera de juego. Sin embargo, según fueron pasando los minutos, la agitación inicial de los locales fue desaparecieron.

El Bilbao Athletic no tardó en reaccionar y ofrecer mucho más combate en la zona ancha del campo. Hasta el punto de controlar cada rebote y maniatar cualquier triangulación rojiblanca. Poco a poco, los locales pasaron de atacar a defender. Cada vez más, hasta que las ocasiones no tardaron en llegar para el filial.

El primer aviso lo tuvo Johaneko Luis-Jean que, por banda izquierda, volvió loco a Campabadal y la zaga rojiblanca. Eso sí, la primera vez que tuvo que intervenir Fermín fue un centro por banda derecha bastante inocente.

El Bilbao Athletic apenas sufría y, por momentos, parecía que el partido estaba en manos de la fortuna, con golpeos largos, rechaces y jugadas de pocos toques. Una dinámica que se rompió en el minuto 20 de partido. Tras el primer saque de esquina para el Zamora CF llegó, fruto de una incursión de Luis-Jean, el primero para los visitantes y, en este, Rego amagó con marcar con un cabezazo cruzado desde el centro del área.

La acción asentó el dominio vasco sobre el verde del Ruta de la Plata, pero también dio paso a un par de acciones peligrosas por parte del Zamora CF que tuvieron a Tresaco como protagonista; muy buscado, como Roni, con balones largos. La primera llegó en un despeje de Gutiérrez que Márquez, con un gran control, convirtió en una llegada para el extremo que recortó en el área y tiró cruzado a las manos del meta rival;la segunda, menos clara, se perdió por línea de fondo.

Fueron dos acciones que pudieron cambiar el rumbo del partido. Y, sin embargo, la que sí lo hizo fue la que tuvo lugar en el minuto 39. La enésima cabalgada de Luis-Jean que, tras un primer remate rechazado, encontró en la frontal a Rego. El centrocampista chutó y, entre una nube de jugadores, puso el 0-1. Un duro que golpe que pudo ser peor, ya que el Bilbao Athletic tuvo otras dos antes del descanso.

Por debajo en el marcador y claramente perdiendo la batalla sobre el verde, Sabas introdujo tres cambios en el intermedio. Clavería, sancionado, dejó su sitio a Carlos Ramos; mientras que, para la entrada de Pito Camacho y Romero se prescindió de José Carlos.

El intento de revolución quedó en nada cuando se puso el balón en juego. De hecho, salvo una galopada de Nieto con centro de Romero y cabezazo de Pito muy forzado, fue el Bilbao Athletic el que tuvo todas las ocasiones. Alguna tan clara como el mano a mano que detuvo Fermín en el minuto 65 en un duelo que se jugaba, casi siempre, en la mitad de campo de los rojiblancos.

Los rojiblancos, que agotaron sus cambios con la entrada de Bolo y Priego, cometían demasiados errores y perdían cada rechace, como el balón atrás que dio lugar al 0-2. Un cabezazo que recogió Bujan para, desde la banda izquierda, ir recorriendo la frontal del área hasta su centro y chutar cruzado con pierna izquierda, abajo, lejos del alcance de Fermín.

Tras el tanto, como ocurriera después del 0-1, llegaron más ocasiones para los visitantes ante un Zamora CF que no se encontró en ningún momento. Los de Sabas no supieron combinar para generar peligro, no presionaron al rival y a la contra se estrellaron con el rápido repliegue de un Bilbao Athletic siempre más enérgico, mejor colocado y con las ideas más claras.

Romero, Macho y Joel trataron en la recta final de buscarle las cosquillas a la zaga rival con algunos ataques esporádicos. Y si bien, en los últimos minutos el filial de "Los leones" se echó atrás, lo hizo para guardar un marcador que da un serio zarpazo a las ilusiones rojiblancas por alcanzar el "play-off".