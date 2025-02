Soren Waerenskjold, el ciclista que se niega a correr en Arabia Saudi: "No hubiera tenido ni voz ni voto"

Si eres aficionado al deporte, en los últimos años habrás escuchado en repetidas ocasiones la palabra 'sportswashing'. En la mayoría de esas veces, habrán tenido como denominador común un evento deportivo que se celebra en países con poco respeto por los Derechos Humanos. Podía ser las asiáticas Dubai o Qatar, pero también la africana Rwanda. O, como es el caso de la historia que nos atañe en esta ocasión, Arabia Saudí. Un país en el que ahora incluso se organiza la Supercopa de España y el Rally Dakar, pero donde también hay hueco para el ciclismo.

En estos últimos días de enero, se ha celebrado en la región de AlUla -conocida por sus restos arqueológicos de gran valor- una vuelta que, con el paso de los años y el apoyo de ASO -organizador del Tour o del Dakar-, se ha hecho un hueco en el calendario internacional: el AlUla Tour. Allí han estado presente, incluso, el equipo español Kern Pharma, además de varios ciclistas españoles que competían en equipos extranjeros. Por otro lado, la carrera es un ejemplo más de las alianzas en Oriente Medio, como demuestra de la presencia de equipos como UAE Emirates o Bahrain Victorious, financiados por los regímenes de dichos países.

En cualquier caos, el que no ha querido 'pasar por el aro' y correr en Arabia Saudí ha sido el noruego Soren Waerenskjold. Pese a competir por aquellos lares en las dos ediciones anteriores -e incluso ganar una etapa en cada una-, este joven ciclista informó a su equipo de que no estaba dispuesto a correr en un país donde "se ha capturado y asesinado a personas por su ideología o su opinión política", según el mismo expresó en una entrevista para una televisión de su país. Aun así, sabía de sobra que si su equipo le convocaba tendría que ir a correr, ya que "no hubiera tenido ni voz ni voto".

Entre la espada y la pared

Su equipo, Uno X Mobility, se encontraba en un brete ante esta situación. Con ASO como organizador y las plazas para el Tour de Francia aún por repartir, negarse a participar en una de sus pruebas sería entrar en problemas, por mucho que la conciencia no quedase tranquila haciéndolo así. Uno de sus directores, Thor Hushovd, defendió a su ciclista asegurando que "Debo respetar a los corredores que tengan opiniones diferentes y que adopten una postura en asuntos tan importantes como este". Sin embargo, desmarcaba al equipo de la polémica, remarcando que creemos que participar en esta carrera no significa que apoyes al régimen. Son ASO y el resto de organizadores a quienes apoyamos".