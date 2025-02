Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Hemos sido un desastre, pero es ahora cuando necesitamos apoyo"

Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, señaló tras el encuentro: "llevamos dos partidos que estamos siendo un desastre, pero ni antes éramos unos "aviones" e íbamos a subir a Segunda (cuando ganamos tres partidos seguidos), ni ahora somos tan malos. Hemos perdido otros partidos, pero en estos dos últimos no hemos podido ver nuestra identidad". Una realidad por la que pidió perdón al aficionado.

"No hemos generado nada, por segundo partido consecutivo y eso me preocupa", comentó Sabas, asegurando que él intentó "reanimar con los cambios" un grupo que sigue trabajando en "seguir siendo valiente y llevar la iniciativa, generando ocasiones de gol", pero que ahora no está pudiendo ejercer ese rol. "Hemos sido un desastre y tenemos que buscar soluciones trabajando", afirmó el técnico, asegurando que es ahora cuando "hay que estar más unidos que nunca".

"Es muy sencillo tirar mierda ahora, que las cosas van mal, o subirse al carro antes, cuando se ganaba. Lo que hay que hacer ahora, es estar más tranquilos que nunca y apoyar al equipo lo máximo posible", indicó, apostillando: "nosotros solos no lo podemos sacar, somos los mismos de antes y necesitamos el apoyo de todo el mundo".