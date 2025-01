El Zamora CF, pendiente de un agitado mercado de invierno

El Zamora CF, como el resto de equipos del fútbol español, encara desde hoy la recta final del mercado de invierno. Un periodo para refuerzos que culminará el lunes y que, a falta de cuatro días para su conclusión, se antoja insuficiente para el equipo de Juan Sabas. Un bloque necesitado de nuevas piezas si quiere seguir aspirando a crecer en una Primera RFEF que ha sido la gran animadora este enero en lo que a salidas y fichajes refiere.

«Todavía hay tiempo», señalaba Sabas no hace tanto, esperando la llegada de «un pivote defensivo que permita doblar puestos» y dote de «equilibrio» a su plantilla. Un refuerzo en el que trabaja la dirección deportiva, buscando opciones en un agitado mercado que entra en su recta final.

El Zamora CF ha ido trabajando poco a poco, sin precipitarse, meditando sus opciones. Quizá por ello, Sabas confía en que habrá algún refuerzo más. Así se obró a la hora de sumar «pólvora» con la llegada de Álvaro Romero. Un fichaje que se produjo tras «sonar» otras opciones como la del asturiano Davo, quien parece destinado a abandonar el Deportivo de la Coruña en breve. El ariete parece ahora más cerca del Real Murcia o del fútbol polaco, pero todavía hay quien cree que aparecerá a última hora por el Ruta de la Plata.

El interés rojiblanco, tras el fichaje de Romero, está puesto en un pivote defensivo. Más aún tras afirmar Sabas que no se cuenta con Juanan dado que su lesión haría que volviera a su cien por cien demasiado tarde para ayudar al equipo. Sin embargo, hay mucha competencia y perfiles muy diversos en el mercado.

Centrocampistas: un perfil variado y demandado

No son pocos los equipos que tenían o tienen pensado reforzar su medular en este último mes. Como ejemplo de esa dura competencia, cabe destacar que solo dentro del grupo del Zamora CF, seis de sus rivales han sumado efectivos en esa línea: Ourense (Iván del Olmo), SD Amorebieta (Masllorens y Sola), Sestao River (Relu y Papa Matar), Bilbao Athletic (Adrián Pérez), FC Andorra (Uri Busquets) y Unionistas (Chuca).

Pero, además de esa rivalidad y que no hay tantos centrocampistas interesantes dispuestos a cambiar de equipo, no todos se adecúan al perfil indicado. Es el caso de Charlie Patiño, canterano del Arsenal, que podría dejar La Coruña antes del lunes; un jugador con clara vocación ofensiva y, a priori, no «encaja» en ese tipo de refuerzo que el Zamora CF sigue buscando.