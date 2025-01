Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "El Bilbao Athletic requerirá de máxima atención"

Juan Sabas, técnico del Zamora CF, afirmó este viernes que el cuadro rojiblanco ha vuelto a "trabajar duro" para intentar corregir la imagen dada en Tarazona frente a un Bilbao Athletic "con más talento" que los rojiblancos. Un rival al que espera "poner las cosas difíciles", en este último partido de enero, a pocos días de terminarse un mercado de invierno en el que sigue confiando su equipo pueda reforzarse.

"La semana que te ganan no es agradable trabajar, la verdad. Es difícil, a nivel mental, pero más porque venimos de hacer uno de los peores partidos a nivel ofensivo en un campo complicado en un partido al que no supimos adaptarnos", comentó el madrileño sobre el poso que dejó el partido durante la semana. Un encuentro que le ha hecho estar "enfadado porque no se consiguieron los resultados", si bien rápidamente tanto él como el grupo se han puesto a "trabajar duro, incidir en las cosas que se hicieron mal y, a partir de ahí, mejorar" para superar al Bilbao Athletic.

Sabas aseguró que "como todos los partidos de la categoría" espera una contienda complicada. "Viene un filial que, aunque esté en una situación peor que la nuestra, tiene muy buenos jugadores y tiene jugadores de dinámica de primer equipo y con mucho futuro" destacó, señalando que más que tratar de adaptarse al juego del rival, "muy diferente al del Tarazona", el Zamora CF ha "intentado trabajar y reforzar" su estilo. "Nosotros entrenamos con la idea que los demás jueguen como nosotros queremos. No es fácil, pero nosotros queremos ser un equipo que lleve la iniciativa, que presione y juegue en campo rival. Un conjunto que genere ocasiones y eso el domingo no pasó, así que tenemos que volver a esa identidad si queremos poner las cosas difíciles a todo el mundo en nuestro campo, como nos las ponen nosotros cuando viajamos por ahí".

"Aunque trabajamos durante la semana como siempre, cada partido y cada rival es diferente y demanda otro tipo de cosas. El Bilbao Athletic, si no le presionas y le dejas estar a gusto, te va a hacer daño, sin duda. Viene de hacer buenas visitas, es uno de los mejores equipos fuera de casa y eso demanda mucha atención", comentó sobre los aspectos en los que ha incidido más estos días, señalando que hará falta "ser muy intensos, estar muy concentrados y mostrarse agresivos en el juego" porque se trata de un adversario "que tiene más talento" que los zamoranos. Una calidad que espera frenar de forma más eficaz que en la primera vuelta, destacando que espera "un partido a pocos goles y que todos sean a favor del Zamora CF" pues, su plantel tiene que "tratar de ser de los equipos menos goleados". "Los equipos que menos goles reciben (que no los menos ofensivos), a la postre, son los que ganan títulos", subrayó.

Si no hay fichajes, no habrá decepción

Por lo que al mercado de invierno se refiere, Sabas apenas quiso pronunciarse sobre posibles incorporaciones en los próximos días. "El club sabe lo que yo he demandado, igual que los demás; a partir de ahí, yo en lo demás no me meto", comentó, añadiendo: "Puedo hacer un comentario sobre algún futbolista, si lo conozco o no, pero los fichajes son pregunta para otro departamento". Un área, el de la dirección deportiva, en la que sigue confiando, aunque algo menos, pues el tiempo se agota.

Pese a que ese mediocentro defensivo que ha solicitado continúa sin llegar, Sabas se mostró tranquilo y subrayó que, si finalmente no hay más fichajes, no se sentirá "decepcionado". "A mí me decepcionan otras cosas. En el deporte no hay lugar a la decepción, el deporte es superación", explicó, argumentando: "si no llega un pivote defensivo es porque el mercado no ha ofrecido algo que nos vaya a mejorar o porque no hemos llegado a los límites requeridos, a las pretensiones económicas del futbolista".