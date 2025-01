Aleix Gorjón, jugador del Zamora CF: "Llegamos con la mente fresca y centrados en el partido"

Aleix Gorjón, jugador del Zamora CF, señaló este viernes en rueda de prensa que la plantilla rojiblanca llega "con la mente fresca" y dispuesto a dejar ver ante el Bilbao Athletic "el juego que no se pudo ver en Tarazona" y sumar así otros tres puntos en un "partido importante" como es el de este sábado.

Gorjón no dudó en afirmar que, pese a la dolorosa derrota sufrida por los rojiblancos, el equipo de Sabas ha tenido que "borrar lo que ocurrió el pasado fin de semana" rápidamente para así centrarse "en el partido de mañana". Un partido que catalogó como "muy importante" y al que este Zamora CF llega "con la mente fresca y centrados en ganar, que es el objetivo".

"Creo que no nos centramos mucho en la clasificación, queremos ir partido a partido porque la liga está muy apretada y, si te marcas un objetivo a largo plazo, se te puede torcer todo a la mínima. Lo importante es sumar cada partido y ya el futuro dirá dónde nos situaremos en la tabla", comentó el jugador sobre el valor de los puntos y la trascendencia clasificatoria de la última derrota, asegurando que lo importante es sumar puntos, más que el puesto que se ocupa.

Para ello, para volver a añadir tres puntos al casillero, Gorjón espera que el Zamora CF muestre su mejor versión, espoleado por el Ruta de la Plata y unas circunstancias bastante diferentes a las del último choque. "El contexto del último partido no nos dejó sacar nuestro mejor juego. No nos dejó generar mucho, no tuvimos grandes ocasiones y es nos dolió. Pero, creo que en casa será diferente. Aquí somos más fuertes, lo sabemos, y tenemos mejor juego. Creo que mañana seremos nosotros mismos y tendremos nuestro juego que no es el que se vio en Tarazona", comentó el futbolista, que ve clave que el cuadro zamorano pueda "seguir en la línea que venía anteriormente, tener personalidad con el balón" para ganar la contienda ante el Bilbao Athletic. "Creo que tenemos jugadores en ataque que generan cada partido y, si atrás somos sólidos, el gol llegará", subrayó.

Contento en Zamora

En cuanto a su situación personal en el Zamora CF, Gorjón afirmó sentirse "muy contento" en la capital del Duero. "Es la primera vez que salgo de casa, por así decirlo, y me estoy adaptando bien. Es verdad que, como jugador, quieres jugar todos los minutos posibles, pero entiendo mi rol e intento aportar lo máximo bien como titular o como suplente, en cualquier posición, porque lo importante es aportar lo máximo al equipo", indicó.