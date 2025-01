Los equipos de Primera FEB se refuerzan

Mientras el CB Zamora no da señales de que esté buscando refuerzos, son varios los equipos de Primera FEB que han ido ya al mercado en busca de refuerzos, lo que parece indicar que la segunda vuelta de la temporada será todavía más competida que la primera. El equipo zamorano no muestra grandes lagunas en su plantilla a la que falta por llegar Suley Traore que, tras su lesión, prácticamente no ha disfrutado de minutos, y son varios los jugadores que tampoco han podido dar todavía todo de sí por las lesiones.

Mientras tanto, el Obradoiro presentó ayer al internacional eslovaco Vladimir Brodziansky que está "muy ilusionado" con la posibilidad de lograr el ascenso a la liga Endesa con el equipo santiagués, club al que regresó tras desvincularse del UCAM Murcia, con el que cerró, de momento, una etapa de siete temporadas consecutivas en la ACB. "Comencé mi carrera profesional aquí, así que sentí un poco de gratitud hacia el club. Me pidieron ayuda para volver al ACB, lo que creo que es muy posible, y por eso decidí volver al Obradoiro", manifestó en rueda de prensa.

Héctor Galán, director general del Monbus Obradoiro, confirmó este martes que el club está buscando un base en el mercado para cerrar la plantilla, después de la incorporación de Brodziansky, que se suma a las de Ondrej Balvin y Rati Andronikashvili.

Por su parte el Odilo FC Cartagena Club Baloncesto tendrá al ala pívot Adriá Domenech en su plantilla para afrontar lo que le resta de temporada, un fichaje que anunció ayer la entidad blanquinegra.

Adrià Domenech Fontana, nacido en la localidad barcelonesa de Vilafranca del Penedès el 18 de julio de 2002 -tiene 22 años- y que mide 2,08 metros de estatura, cubre la vacante dejada en el cuadro entrenado por Jordi Juste por el pívot francés Thomas Smallwood, quien lo abandonó hace unos días.

El nuevo interior del Odilo, formado en la cantera del Joventut de Badalona y que cuenta también con experiencia en las categorías inferiores de la selección española, recala en la plantilla cartagenera procedente del Real Betis Baloncesto, equipo también de la Primera FEB y a cuya disciplina perteneció durante las dos últimas campañas. Además, estuvo en el Club Bàsquet Prat de Barcelona y en Alimerka Oviedo, igualmente en esa división.

Hace unos días Reggie Johnson Jr. (Base, 1994) se incorporó a la disciplina de Grupo Alega Cantabria. El jugador, procedente del Sporting de Lisboa, es hijo del ex-jugador estadounidense del mismo nombre, y se formó en la Universidad de Ohio y de Hampton, debutando como profesional en la Liga Sueca con un promedio de 14 puntos y 3 rebotes por partido. En Agosto de 2017 hace su debut en LEB Oro con Club Ourense Baloncesto, pasando posteriormente por las ligas húngara y ucraniana.