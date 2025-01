Tebas: "En el fútbol hay poco machismo"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, opinó en el Congreso que "en el fútbol hay poco machismo" con el ejemplo del número de mujeres que trabaja en su organización y recordó que hace 5 años era totalmente contrario a que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí, aunque ha habido avances significativos en el país. "Creo que hay poco machismo. El 35% de empleados en mi institución y somos 800 son mujeres. El problema, y no es un tema de cuotas, es que cuando hacemos la selección de personal a contratar se presentan más hombres que mujeres, pero en porcentaje tenemos más mujeres porque tienen más valía que los hombres y están mejor preparadas que los candidatos que son hombres", señaló.

En respuesta a los grupos parlamentarios durante su intervención este martes en la subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio de la comisión de Igualdad del Congreso, Tebas insistió que LaLiga fomenta la participación de las mujeres dirigiendo y que "en los clubes cuesta pero empieza a haber un cambio".

"En el comité de dirección de la Liga y son 16 personas hemos llegado a estar en un 40% de mujeres. En los clubes no está en los niveles que debía estar, pero ese tema llegará, tardaremos pero llegará", afirmó.

Sobre la celebración de la Supercopa de España en Arabia y el posible traslado también de la competición femenina, Tebas reconoció su rechazo hace 5 años aunque después de hacer unos 20 viajes al país por trabajo se ha encontrado "avances significativos". "En 30 reuniones me he reunido con mujeres. Recientemente en una de antipiratería la que mandaba la unidad era una mujer y había 40 hombres. Tienen que avanzar, te encuentras policías con el burka pero son policías. Tampoco quiero ser una hipócrita, formula uno, motoGP, golf, Supercopa de Italia, conciertos, combates de boxeo.. Hay muchos lugres donde no se respetan los derechos humanos y se están disputando torneos deportivos", dijo.

Tebas reclamó competencias sancionadoras para LaLiga para combatir comportamientos de odio, como la retirada de puntos, y detalló el trabajo que hace la organización para hacer frente a estas situaciones. "En el caso de Lamine Yamal fue en el clásico. Han sido identificados los 4 que hicieron el grito y expulsados del Real Madrid. Ya estamos en diligencias previas para intentar que sean condenados, más no podemos hacer. Balde es un tema que solo escuchó él y tenemos que ver qué ha pasado. Hay partidos, y ese es uno, en los que aumentamos los micrófonos de ambiente para escuchar más y poder vigilar, prestamos la máxima atención", detalló. No obstante, el presidente de LaLiga recordó que en sus partidos se congregan 15 millones de espectadores y que en los últimos 3 años las conductas de este tipo que se han registrado no superan las 70. "Cuando vienen equipos extranjeros hay más y cuando van los equipos españoles no suele pasar, porque hay mayor vigilancia de nuestra competición en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y porque monitorizamos las redes sociales antes, detectamos los trasladados de aficiones y evitamos incidentes", añadió. n