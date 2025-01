Revuelta mejora su marca en los 60 vallas

El módulo cubierto de las pistas de San Amaro de la capital burgalesa fue el escenario del Control en Pista Cubierta organizado por la Delegación de Atletismo de Burgos, donde el atleta del Vino Toro Caja Rural, Rubén Revuelta volvió a demostrar estar viviendo un buen momento, si hace unos días lograba proclamarse campeón autonómico Sub 20, de los 400 m. vallas, en esta ocasión lograba realizar marca personal en los 60 m. vallas, parando el crono en unos interesantes 8´´15, certificando sus credenciales para el Campeonato de España Sub 20 a celebrar en Salamanca en el próximo mes de marzo. El toresano pudo haber mejorado su regitro de no haberse quedado unas décimas en los tacos. La otra atleta que se desplazó a tierras burgalesas fue Medea Hernández que también sigue demostrando su buen estado de forma, y aunque esta ocasión no mejoró su marca personal, si realizaría dos buenas carreras en los 60 ml. marcando cronos muy cerca de su registros personales, en la semifinal corrió en 7´´85, mientras que en la final le penalizó su ansia de mejorar con algunas décimas más para terminar en 7´´90.

En el Campeonato. Autonómico Máster en Pista Cubierta, Óscar D. Flores y Rubén García, ambos del Vino de Toro Caja Rural, lograron subir al podio en sus respectivas pruebas, los 60 ml., salto de Longitud y triple salto. n