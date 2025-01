El tercer jugador zamorano

Dani Hernández y Carlos Ramos no son los únicos zamoranos en la plantilla del Zamora CF ya que también por las venas de Pablo Claveria corre sangre de estas tierras, en concreto de la comarca alistana. Clavería desciende de la localidad de Alcorcillo, de donde era natural su bisabuelo Joaquín Domínguez, y su abuela Tránsito nació en Vivinera, aunque luego ambos emigrarían al País Vasco donde ya nació Jesús Clavería, toda una institución del fútbol sala español. De esta forma, el que fuera gran portero del Interviu Movistar y de la Selección Española, le ha transmitido esas raices zamoranas que ambos llevan con orgullo.

Clavería padre e hijo bromean en un reciente encuentro. | TELEMADRID

Jesús Clavería -campeón del mundo con España, dos veces campeón de Europa y siete de la liga española- viaja a menudo desde Madrid para presenciar en directo los partidos de su hijo que renunció a la pista de fútbol sala por el césped del fútbol 11 ya desde pequeño "porque me gustaba más el fútbol campo", no duda en reconocer.

Pablo Clavería concedió una entrevista a LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA en la que pudo contactar con uno de los parientes que todavía conserva en Zamora, su primo David García, quien no dudó en explicarle todo su árbol genealógico por estas tierras y se ofreció para llevarle a conocer en persona el pueblo del que procede su abuela Tránsito. "Hace unos meses que vino a verme acompañada por mis padres, estuvimos recorriendo la ciudad y, claro, visitamos la iglesia del Tránsito, pero espero que, en cuanto venga el buen tiempo, regrese y no descarto poder visitar la comarca de Aliste".

La vinculación de la familia Clavería se establece más hacia Barakaldo a donde emigraron sus bisabuelos desde Zamora, donde Pablo mantiene más contactos con esa parte de la familia paterna: "Mi madre es de Madrid, por lo que somos un poco de muchos sitios distintos, casi de España entera".

No tiene una explicación clara de por qué su vocación se decantó desde pequeño por el fútbol campo pese al apabullante historial deportivo de su padre en el fútsal: "Simplemente porque me gustaba más, el fútbol sala me divería pero al final prefería el fútbol grande. De pequeño, en el colegio empecé jugando al fútbol sala pero en un campamento empecé a jugar al fútbol campo y ahí me fichó el Atleti y ya hasta hoy".

Su primeros pasos como futbolista fueron en la cantera rojiblanca donde estuvo tres años, más otros tres en la del Getafe, hasta que se estabilizó durante ocho o nueve campañas en el Rayo Vallecano, hasta llegar al primer equipo.

Desde entonces, su trayectoria deportiva ha consistido en ir subiendo peldaños en su formación como jugador en varios clubes (Fuenlabrada, Cartagena, Lugo, Ponferradina...) de gran prestigio en los que ha ido aprendiendo: "Primero me fui a Málaga. Volví a Fuenlabrada y era muy joven todavía y pude aprender también mucho porque teníamos un equipo muy veterano y se nos dieron muy bien las cosas. Y al final vas sumando experiencias en Cartagena, Lugo o Ponferrada, hasta llegar a Zamora. Vas aprendiendo muchas cosas con el paso de los años". "Ya voy teniendo ganas de estabilizarme en algún sitio porque he estado muy poco tiempo en cada club por el que he pasado desde que salí de Madrid y, por mucho que firmase por más años, al final se han dado unas circunstancias aunque no me puedo quejar porque estoy muy contento y creo que soy un afortunado", añadió el centrocampista rojiblanco.

Y hace solo unos meses surgió la posibilidad de recalar en el nuevo Zamora que estaba conformando la nueva propiedad del Club y el nuevo cuerpo técnico que dirige Juan Sabas quien, como técnico madrileño, no necesitó una carta de presentación de Clavería: "Los veranos son largos y yo había acabado contrato. Negociamos con varios equipos pero al final se dio la oportunidad de venir a Zamora, creimos que podría ser un buen proyecto y vine con la intención de que saliera lo mejor posible y de crecer con el Club".

Y no duda en reconocer que se encuentra a gusto en el equipo rojiblanco donde ha sido titular indiscutible hasta el momento en el puesto de medio centro: "Estoy muy contento porque están saliendo las cosas como esperábamos. Sabemos también que los proyectos cuando empiezan son difíciles, como nos pasó en la Liga y con muchas ganas de, en esta segunda vuelta, intentar mejorar los puntos de la primera y ver qué puede pasar al final".

El equipo ha ido creciendo paso a paso a medida que ha ido avanzando la temporada y hoy en día, el aficionado no renuncia a nada con este equipo que incluso podría meterse en puestos de play off: "El equipo va creciendo mucho. Es cierto que el inicio fue complicado porque además, algunos llegamos un poco tarde, no nos conocíamos, míster nuevo, compañeros nuevos, ciudad nueva, muchas cosas a las que tienes que adaptarte pero creo que hemos acabado bien la primera vuelta, conseguimos al final un vagage de puntos considerable viendo además los problemas de las primeras jornadas, y habrá que ir partido a partido a intentar ganar los máximos posibles para ver a lo que podemos optar cuando queden cinco o diez partidos". Por el momento, además, no hay que dar nada por supuesto porque los puestos problemáticos de la clasificación todavía están cerca: "Tenemos que ir partido a partido porque está todo muy igualado y creo que va a seguir así mucho tiempo porque es una categoría muy disputada", concluyó el jugador de raices zamoranas. n