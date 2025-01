El "renovado" De la Fuente quiere más títulos: "Ojalá esto no termine nunca"

Luis de la Fuente ha sido presentado como seleccionador español de fútbol hasta 2028 en un acto que se ha celebrado en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En el acto de presentación de la renovación hasta 2028 participaron personas importantes en la vida del técnico de Haro como su sobrino Luis, en representación de la familia, su excompañero en el Athletic, Miguel de Andrés, Pablo Blanco, director de cantera del Sevilla, donde comenzó el de Haro su carrera como técnico, o Antonio Valle, que fue su segundo entrenador en el Sevilla juvenil, primer equipo entrenado por De la Fuente.

En "casa" y con "mi equipo que es mi familia"

De la Fuente comenzó confesando que "es un día muy emocionante, estoy muy feliz. Estoy viendo aquí a grandes amigos y a mi familia. Y con la selección estamos atravesando que un momento dulce que ojalá que no termine nunca". Para el seleccionador "esta es la mentalidad que tenemos que tener. Lo mejor está por llegar. Tenemos una materia prima fantástica y una mentalidad insaciable. Nos sentimos muy protegidos por esta casa y eso ayuda a afrontar los desafíos con calma, seguridad, sosiego".

El de Haro, sensiblemente emocionado, advirtió que "disfruto viendo a la gente feliz y viendo al país volcado con la selección produce una satisfacción enorme". Y terminó agradeciendo a su equipo el trabajo porque "yo no habría podido hacer camino sin ellos. Son mi equipo, pero son también mi familia. Gente sabia que sabe mucho de fútbol, como llevan demostrando años".

Precisamente sobre su equipo de trabajo habló el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, que reveló una anécdota que le ocurrió durante la firma de la renovación: "Estábamos firmando el contrato con Luis y me dijo algo que refleja su calidad humana. Mientras rubricaba su compromiso hasta 2028 me ha dicho: 'Presidente, mi equipo tiene contrato hasta 2026 y ellos también se merecen estar hasta 2028'. Y por supuesto que lo van hacer porque como él dice, lo merecen". Los miembros de su equipo de trabajo también fueron protagonistas y subieron al escenario, como en aquella presentación de 2022. Pablo Amo (segundo entrenador), Carlos Cruz (preparador físico), Miguel Ángel España (entrenador de porteros), Pablo Peña (analista de vídeo), Javier López Vallejo (psicólogo), Juanjo Gómez (asistente) y Antonio Gómez (preparador) estarán con el seleccionador hasta 2028.

Louzán recordó que "solo estamos sellando lo que habíamos prometido. Ha sido muy fácil llegar a un acuerdo con Luis. Y ahora toca desearle suerte porque su suerte es la nuestra. Y lo mismo quiero trasladarle a Montse Tomé, la seleccionadora. El fútbol es el gran embajador de España por el mundo y Luis de la Fuente representa los valores del fútbol. Hoy es un gran día para el fútbol español".

Para finalizar, De la Fuente quiso dejar una última reflexión: "Yo vine para tres meses y llevo 13 años. No ha podido ser más fácil porque los dos queríamos llegar a ese acuerdo. Me siento en mi casa y ha sido muy fácil sellarlo. Más que casa a mí me gusta hablar de familia. Me gustaría seguir con este sentimiento que creo que representa a este equipo que representa a un país que festeja como propio cada éxito de su selección".