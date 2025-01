Juan Sabas: "A nivel ofensivo no hemos hecho nada"

El Zamora CF vio truncada su buena racha de juego y resultados en un campo complicado como es el de Tarazona, donde los locales demostraron tener muy bien estudiado al equipo de Juan Sabas, al que se le vio muy incómodo durante todo el encuentro. Una derrota hace regresar a la realidad a los del Ruta de la Plata, tras caer los rojiblancos en una guerra de guerrillas donde los locales se defendieron con orden y concierto. El peligro local llegó sobre todo en la estrategia y así acabaría cayendo el único tanto de la tarde, pero con toda la segunda mitad por delante. Lo buscó el Zamora con nula efectividad puesto que la zaga rival fue un misterio impenetrable.

Arranque vibrante de partido en Tarazona, de ida y vuelta y sin dueño claro en el centro del campo pero sin que los ataques generasen ocasiones importantes en las dos áreas en los primeros diez minutos del partido. Buscaba el peligro el Tarazona en la estrategia, sabedor de su poderío aéreo, y poco después Manu Rico no llegaba por poco a un buen balón sobrepasado el cuarto de hora de encuentro.

El Zamora abusaba de los intentos en largo buscando la referencia de Roni o las diagonales de Rafa Tresaco, sin encontrarlas. Adri Fuentes era el encargado de llevar más peligro para el Tarazona, bien vigilado por la defensa zamorana en un discurrir de los minutos sin demasiado peligro.

El encuentro era una interesante batalla táctica en la zona ancha del Municipal, pero los dos cancerberos vivían con placidez, apenas apretado Fermín Sobrón en un par de pelotas colgadas al área que el cancerbero del Ruta de la Plata solventó con comodidad y tratando de sacar con rapidez, pero sin encontrar ese peligro inmediato. Mucha pugna en la zona ancha, con movimientos ajedrecísticos.

Manu Rico puso un buen centro a los 36 minutos para los zaragozanos, pero Mikel Pradera no llegaba por muy poco al remate. Instantes después, la primera clara del partido fue del Tarazona, y muy clara en un saque de esquina que puso Pepe Mena cerradito al primer palo, con peinada de Fuentes que se estrelló en el travesaño.

Poco después, a los 43 minutos, de nuevo la estrategia generaba una oportunidad clara para los locales a través de un córner por el perfil izquierdo del ataque, cuando el centro al área encontraba el remate de cabeza en el primer palo de Marc Trilles que esta vez devolvía la cruceta. La madera, en dos ocasiones, se aliaba con los zamoranos. Sin que el equipo de Juan Sabas lograra generar ni una sola ocasión clara ante Fuoli, ni tan siquiera un acercamiento reseñable, se llegaba al intermedio sin goles pero con alivio zamorano.

Y tocó remar

Se reanudó sin cambios el encuentro pero el panorama varió rapido, y es que en la primera de la segunda mitad, la estrategia del Tarazona ya no generó solo oportunidades sino el primer tanto de la tarde. Falta colgada al segundo palo, donde la ponía Marc Trilles elevándose por encima de los centrales rojiblancos, entrando en el área chica Adrián Fuentes con todo para empujar a las mallas.

Tocaba reaccionar pero incluso pudo llegar en un parpadeo el dos a cero, en un intencionado centro de Ángel López con remate final de chilena a cargo de Pradera, a los guantes de Fermín Sobrón. Adelantaba líneas el Zamora y la respuesta del Tarazona era sacar veloces contragolpes.

Después del triple cambio de Juan Sabas para oxigenar a un equipo que lo estaba necesitando con urgencia, el Zamora se acercaba con centros desde el perfil diestro del ataque, pero bien solucionados por la tripleta de centrales de la escuadra aragonesa. A los veinte minutos, el centro de Campabadal por la diestra lo peinaba el reaparecido Pito Camacho, pero el esférico se perdía por el palo largo, ocasión clara del Zamora con respuesta inmediata de los locales, en la percusión de Manu Rico muy veloz, centro al área y remate de cabeza alto de Fuentes.

Los minutos iban discurriendo con más pelota para un Zamora Club de Fútbol que llegaba muy bien hasta los tres cuartos de campo, pero allí caía en la tela de araña de los discípulos de Juanma Barrero. Centros al área despejados, disparos lejanos bloqueados, los castellanos lo intentaban y lo volvían a intentar pero el trabajo del Tarazona sin pelota su perfecto.

Al final, el silbato del colegiado sellaba la derrota de una escuadra zamorana incómoda desde el pitido inicial al final, donde Pito Camacho y su lucha inquebrantable fue de lo mejor. Ahora toca pensar, analizar y reflexionar para prepara el siguiente envite: el sábado a las 20.00 horas ante el Athletic B. n

No podía estar contento Juan Sabas con su equipo tras perder en Tarazona, y dejaba claro que "a nivel ofensivo no hemos hecho nada". "No nos hemos sabido adaptar al campo, al viento, al mal bote del balón... Hemos tenido algún acercamiento, pero sin más, no recuerdo ni una jugada de peligro, un remate de Pito en un centro, pero no hemos estado bien", confesaba el madrileño. En la segunda mitad, insistió Sabas, "intenté meter gente de refresco y que cambiara un poco la dinámica del equipo, pero era un partido muy difícil de jugar, muy complicado, pero nos ha faltado frescura arriba y claridad de ideas. No hemos sabido adaptarnos a su fútbol a nivel defensivo, pero a nivel ofensivo no hemos sabido crearles absolutamente nada".

En este sentido, indicó que lo que le preocupa es que "no sepamos enderezar las situaciones malas". "Hasta ahora las hemos enderezado bien, pero hay que intentar hacer las cosas mejor y olvidar este partido cuanto antes, quitándolo de la+ mente y trabajar duro para la semana que viene jugar muchísimo mejor, porque si no juegas mucho mejor no te vas a acercar nunca a poder ganar los tres puntos".

"Es un partido que hay que analizar fríamente porque si lo analizamos en caliente podemos mandar a tomar por culo a mucha gente entonces contamos hasta 10, estamos tranquilos, nos vamos a casa, entrenamos el martes, tenemos otra semana para entrenar y ya está", comentó no sin añadir que "vamos a intentar reforzar las cosas que se hacen bien porque ni éramos tan fenómenos con las tres victorias ni ahora somos tan malos como seguramente haya gente que lo diga".

Así, hizo una llamada a la tranquilidad y serenidad para analizar con frialdad lo ocurrido. "A partir de ahí vamos a trabajar y a incidir en las cosas que hemos hecho mal para corregirlas y a reforzar las cosas que hacemos bien que, muchas veces en muchos partidos, son muchas, e intentar hacerlas mucho más en los partidos".

Por último, recordó que fueron capaces de revertir una situación muy complida, desde los últimos puestos hasta una zona de tranquilidad en la que se encuentran. Ante esto, avanzó el técnico rojiblanco, "nos quedan muchísimas dificultades que atravesar y tendremos que atravesarlas todos juntos unidos, tanto directiva, como cuerpo técnico, jugadores, afición y periodistas también. El objetivo es mantener la categoría porque somos un equipo recién ascendido y estamos en mitad de la tabla. Vamos a reforzar las cosas que hemos hecho bien y vamos a estar tranquilos porque ni aquí íbamos a ascender, ni nos íbamos a meter en playoff. Vamos a intentar tener confianza en el trabajo porque hoy (por ayer) seguramente todo el mundo esté caliente, igual que yo, y si hablas desde la calentura pues puedes decir muchas gilipolleces, entonces yo creo que el mensaje de tranquilidad de tener paciencia, de tener confianza en las cosas que hemos hecho bien y seguir pico pala, insistiendo y trabajando en las cosas que hacemos mal".