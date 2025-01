El Zamora CF visita al Tarazona al acecho del play-off

El Zamora CF está "de dulce". El equipo rojiblanco atraviesa, sin duda, el mejor momento de la temporada y nadie en la entidad del Duero quiere ponerle freno. Tras tres victorias consecutivas (Arenteiro, Real Unión y Osasuna B), la plantilla de Juan Sabas ha abierto, por fin, una pequeña brecha respecto a los puestos de descenso, que ahora mismo tienen a 6 puntos, y también se han aproximado a un play-off que ahora mismo está a 3 puntos y que podrían asaltar este fin de semana, aunque no será fácil porque dependen de terceros. Lo primordial será cumplir en su encuentro de esta tarde (15.30 horas) ante la SD Tarazona, pero luego deberían perder los dos rivales que ahora mismo están dos puestos por encima con 32 puntos: Arenteiro, que recibirá al Barakaldo, y el Nàstic de Tarragona, que se mide al colista, el Amorebieta. La ecuación es, por tanto, complicada para los de Juan Sabas que prefieren centrarse en su propio compromiso y luego ya mirar alrededor. El entrenador aseguró que, durante todo el curso, desde que se puso al frente del banquillo, no ha variado la forma de trabajar a lo largo de la semana ni lo que busca en la plantilla, y es que todo pasa por mostrarse como un "equipo valiente, vertical, que genere y sea ganador en las áreas", y eso tratará de mostrar hoy en el Municipal.

Con este reto de mantener la esencia del vestuario, la expedición se desplaza a Tarazona con la intención de seguir mejorando los números de la primera vuelta y "devolverles lo que nos hicieron nosotros en la ida, que fue ganarnos". Con todo, Sabas avanzó que afrontan esta jornada "con la máxima energía posible para poder contrarrestar su fútbol" y saben que deberán "ser muy fuertes a nivel defensivo y a partir de ahí intentar generar situaciones favorables para que nuestros delanteros puedan marcar". "Vamos a intentar contrarrestar sus fortalezas", añadió el míster de los rojiblancos, quien confirmó que su inminente rival tiene "un fútbol directo, vertical, con gente que en el juego aéreo va muy bien y hay que contrarrestarlo". Para este encuentro, además, habrá que asumir bajas, como ya es habitual.

Posible once inicial / LOZ

A la ausencia ya conocida de Juanan se une la de Pito que, aunque ya se entrena con el grupo, todavía no disputará minutos. Tampoco estará Carlos Ramos, que vio la quinta amarilla, y no se espera la presencia de Luis Rivas puesto que este viernes confirmaban que el colombiano jugará cedido hasta final de temporada en el Tarazona. Así, se esperan cambios, aunque no revoluciones en el once inicial. n