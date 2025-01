Vasconcelos, entrenador del Recoletas Zamora: "Ganar era clave para nosotras"

Al término del encuentro, Ricardo Vasconcelos dejaba claro que lo más importante este sábado era "ganar y sacar el partido adelante", ya que venían de dos derrotas consecutivas y no podían permitirse más tropiezos. "No estamos muy acostumbradas a perder dos partidos consecutivos, y era muy importante ganar, era clave. Creo que el encuentro, más o menos, estuvo controlado, pero el rebote nos costó", señaló el entrenador del Recoletas quien admitió que fueron esos fallos en el rebote los que les impidieron ganar de una forma más clara a las cacereñas. "Si hubiéramos hecho un mejor trabajo en el rebote defensivo, creo que habríamos ganado más fácil. Cáceres siempre da mucha guerra y tiene mucha experiencia. Es un equipo corto ahora mismo, no tiene mucha rotación, pero las jugadoras principales tienen una calidad bastante buena y fácil nunca podría ser", indicó el luso. "Creo que por el tema del rebote no hemos sido capaces de acabar con el partido un poco más pronto. Pero, sin embargo, creo que fuimos una mejor equipa en pista", añadió ante los medios de comunicación.

Se refirió también el responsable de banquillo a la aportación de las recién llegadas, Sara Castro y Bea Sánchez, las dos máximas anotadoras del encuentro que "nos dan cosas que no teníamos". "Sara es bastante vertical y Bea tiene la experiencia, y estamos muy contentos. Hoy (por ayer) fueron máximas anotadoras, pero mañana ayudarán en otras cosas", comentó. Ahora el equipo tendrá partido entre semana ya que el miércoles juegan ante La Cordá de Paterna. n