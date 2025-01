Sabas, entrenador del Zamora CF: "A nivel ofensivo no hemos hecho nada”

No podía estar contento Juan Sabas con su equipo tras perder en Tarazona, y hablaba de los porqués de esta derrota. El entrenador del Zamora CF se refería al fútbol directo del rival con gente “alta y fuerte arriba” y cómo han sido los rivales los “ganadores en segundas jugadas y en estrategia ofensiva”, algo que ellos no supieron contrarrestar a nivel defensivo. Además, añadía que “a nivel ofensivo no hemos hecho nada”. “No nos hemos sabido adaptar al campo, al viento, al mal bote del balón, porque botaba muy mal. Hemos tenido algún acercamiento, pero sin más, no recuerdo ni una jugada de peligro, un remate de Pito en un centro, pero no hemos estado bien”, confesaba el madrileño.

En la segunda mitad, insistió Sabas, “intenté meter gente de refresco y que cambiara un poco la dinámica del equipo, pero es un partido muy difícil de jugar, muy complicado, pero nos ha faltado frescura arriba y claridad de ideas. No hemos sabido adaptarnos a su fútbol a nivel defensivo, pero a nivel ofensivo no hemos sabido crearles absolutamente nada”.

En este sentido, indicó que lo que le preocupa es que “no sepamos enderezar las situaciones malas”. “Hasta ahora las hemos enderezado bien, estamos en una situación cómoda, pero hay que intentar hacer las cosas mejor y olvidar este partido cuanto antes, quitándolo de la mente y trabajar duro para la semana que viene jugar muchísimo mejor, porque si no juegas mucho mejor no te vas a acercar nunca a poder ganar los tres puntos”.

Además, comentó en sala de prensa que “el problema es que no hemos creado absolutamente nada” y expuso que, quizá, “podíamos haber estar jugando tres partidos y no habernos acercado”. “Es un partido que hay que analizar fríamente porque si lo analizamos en caliente podemos mandar a tomar por culo a mucha gente entonces contamos hasta 10, estamos tranquilos, nos vamos a casa, entrenamos el martes, tenemos otra semana para entrenar y ya está”, comentó no sin añadir que “vamos a intentar reforzar las cosas que se hacen bien porque ni éramos tan fenómenos con las tres victorias ni ahora somos tan malos como seguramente haya gente que lo diga”.

Así, hizo una llamada a la tranquilidad y serenidad para analizar con frialdad lo ocurrido. “A partir de ahí vamos a trabajar y a incidir en las cosas que hemos hecho mal para corregirlas y a reforzar las cosas que hacemos bien que, muchas veces en muchos partidos, son muchas, e intentar hacerlas mucho más en los partidos”.

Por último, recordó que fueron capaces de revertir una situación muy complida, desde los últimos puestos hasta una zona de tranquilidad en la que se encuentran. Ante esto, avanzó el técnico rojiblanco, “nos quedan muchísimas dificultades que atravesar y tendremos que atravesarlas todos juntos unidos, tanto directiva, como cuerpo técnico, jugadores, afición y periodistas también. El objetivo es mantener la categoría porque somos un equipo recién ascendido y estamos en mitad de la tabla. Vamos a reforzar las cosas que hemos hecho bien y vamos a estar tranquilos porque ni aquí íbamos a ascender, ni nos íbamos a meter en playoff. Vamos a intentar tener confianza en el trabajo porque hoy seguramente todo el mundo esté caliente, igual que yo, y si hablas desde la calentura pues puedes decir muchas gilipolleces, entonces yo creo que el mensaje de tranquilidad de tener paciencia, de tener confianza en las cosas que hemos hecho bien y seguir pico pala, insistiendo y trabajando en las cosas que hacemos mal”.