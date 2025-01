El Moraleja CF encaja su primera derrota de 2025 en Salamanca

El Moraleja CF no pudo alargar más su buen inicio de 2025 y cayó derrotado en su visita a los anexos del Estadio Helmántico donde un solitario gol de Alberto Tejedor le dio el triunfo al Salamanca CF UDS "B".

El equipo gualdinegro se había enfrentado en las últimas dos jornadas a equipos filiales, saldando con cuatro puntos ambos choques, pero la falta de eficacia le condenó en tierras charras.

El conjunto de Óscar Sánchez salieron muy bien plantado al terreno de juego y compitió de tú a tú con el Salamanca CF UDS "B" a lo largo de una primera mitad que se saldó con pocas ocasiones claras de gol y sin poder alterar el 0-0 inicial.

El Moraleja CF, sin embargo, no pudo repetir su gran comienzo al inicio de la segunda mitad y, en el minuto 48, encajó el definitivo 1-0. Un tanto que no le hizo bajar los brazos, pero que alentó a su rival y que no consiguió contrarrestar a pesar de sus intentos y el buen hacer de los hombres de refresco.