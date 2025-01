El InterSala Zamora cae con una gran imagen pero lastrado por las faltas

No pudo ser, pero se perdió con la cabeza alta. El InterSala Zamora cayó derrotado en casa de uno de los "cocos", un Vilalba que terminó por quedarse con la victoria por un marcador de 7-3 a pesar del buen papel verdirrojo. Los zamoranos cuajaron un primer tiempo que puede tildarse de "espectacular" en el que plantaron cara a uno de los favoritos, que se adelantó por dos veces en el marcador, con mínimas ventajas que Adrián y Pablo Páramo igualaron rápidamente. Tras el descanso, al que se llegó con 3-2, el Intersala no se achicó y puso el 3-3, pero los gallegos volvieron a adelantarse. A partir de ahí, los de Chema Sánchez tuvieron opciones, pero no estuvieron certeros de cara a portería una circunstancia que, unida a la acumulación de faltas, terminaron por condenar al equipo. Lo intentaron, no obstante, con portero-jugador, pero no fue posible, pero sí se puede celebrar la buena imagen que dieron en todo momento.

FICHA Vilalba FS: Daniel, Antón, Diego, Iago y Adrián -cinco inicial- También jugaron César, Daniel, Diego, Alonso, Ismael, Daniel y Kevin. InterSala Zamora: Víctor, Roberto, Magi, Dani Ratero e Iván -cinco inicial- También jugaron Brais, Pablo, Ángel, Álvaro, Ismael, Jorge, José Luis y Carlos Izquierdo. Goles: 0-1 min. 1 Roberto; 1-1 min. 6 Adrián; 2-1 min. 11 Kevin; 2-2 min. 13 Pablo; 3-2 min. 15 Daniel; 3-3 min. 25 Isma; 4-3 min. 28 Daniel; 5-3 min. 34 Adrián; 6-3 min. 36 Kevin; 7-3 min. 37 Adrián. Árbitros: Orbegozo Cantón y Rodríguez Pontabilla. Incidencias: Partido disputado en el Municipal de Vilalba.