El Atlético Benavente no admite sorpresas ante el colista

El Caja Rural Atlético Benavente no quiso sorpresas ante el colista, el Racing de Mieres, y mucho menos en feudo propio, donde los puntos no pueden escaparse. Los blanquiazules repetían en casa dispuestos a mostrar su fortaleza, y eso hicieron en un primer tiempo en el que dejaron todo muy encarrilado (4-1). No se frenó el equipo de Marcos Vara que no quiso "jugarse" ni media sorpresa. Así, apretaron los blanquiazules para cerrar el marcador con un contundente 9-3 y seguir en la zona top de la clasificación.

FICHA Caja Rural Atlético Benavente: Dani Simón, Aitor Blanco, Pablo Sanz, Sergio Simón e Isidro. También jugaron Tomás Santiago, Raúl Carrero. David, Juanma, Corral, Christian y Ángel Jiménez. Racing de Mieres: Pelayo, Samuel, Víctor, César y Javier. También jugaron Alejandro, Jonathan, Alvarez, Adrián y Daniel. Goles: 1-0 min. 4 Aitor; 1-1 min. 8 Samuel; 2-1 min. 11 Juanma; 3-1 min. 19 David; 4-1 min. 19 Juanma; 5-1 min- 24 Pablo; 5-2 min. 26 Samuel; 6-2 min. 31 Pablo; 6-3 min. 36 Daniel; 7-3 min. 37 Juanma; 8-3 min. 38 Juanma; 9-3 min. 40 Aitor.