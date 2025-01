Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Necesitamos un pivote defensivo para equilibrar la plantilla"

Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, señaló este viernes en rueda de prensa que tanto él como su equipo son "ambiciosos, pero humildes" y por ello se centran en mantener el buen nivel exhibido en las últimas semanas frente al SD Tarazona. Un rival "que no pondrá las cosas fáciles" y que se refuerza con Luis Rivas. Una baja que el técnico confía se compense con fichajes en los próximos días, centrando ese deseo en un pivote defensivo que, bajo su criterio, es la pieza que hace falta a los rojiblancos. Una zona debilitada por la lesión de un Juanan al que "no se espera".

Pese a que el cuadro rojiblanco viviendo una buena racha deportiva, el técnico madrileño aseguró que la plantilla ha trabajado "de la misma manera" esta semana. "No hemos cambiado durante todo el año y no lo haremos ahora", indicó, "tenemos una manera de entender lo que queremos del equipo. Queremos un equipo desde el inicio de temporada valiente, que sea vertical, que genere cosas y que sea ganador en áreas", aseguró, afirmando que si bien "al principio no se conseguía" y ahora se está bien, tanto él como el grupo son "ambiciosos, pero humildes". "Sabemos la dificultad que tiene esta categoría, que gana dos o tres partidos y te vas arriba y pierde dos o tres partidos y te vas para abajo", afirmó.

A mayores, Sabas afirmó que "ahora mismo darle vueltas a la situación clasificatoria no trae mucho de cabeza" al Zamora CF. La mente está puesta en "hacer un buen partido en Tarazona, intentando lograr la venganza deportiva" de la derrota sufrida en el partido de la primera vuelta. "Vamos a intentar con energía poder contrarrestar su fútbol. Ser muy fuertes a nivel defensivo y, a partir de ahí, intentar generar situaciones favorables para que nuestros delanteros para que puedan marcar", comentó. Un guion basado un poco en lo visto del rival sobre el Ruta de la Plata ya que "de todo se aprende" y si bien el Zamora CF "está a bastante distancia de lo que era al principio", ese precedente puede indicar las claves para un triunfo. Además, según apuntó el madrileño, SD Tarazona "no ha cambiado mucho" desde entonces en su idea de fútbol.

Sabas tiene claro que a los suyos les espera un partido complicado en el que tendrán que "contrarrestar las fortalezas del rival", que bajo su criterio, "no son pocas". "Nos vamos a encontrar un fútbol directo, vertical, con gente que en el juego aéreo va muy bien", explicó, dejando caer que será clave no cometer errores a balón parado (como en la ida) y mantener la concentración defensiva los 90 minutos.

La salida de Luis Rivas y el mercado de invierno

Por lo que respecta a la cesión de Luis Rivas al rival de este domingo, Juan Sabas aseguró que el futbolista es "un chico joven, Sub.23, que tiene unas condiciones bárbaras para crecer" y que en el Zamora CF "no estaba gozando de minutos para coger confianza y mejorar a nivel futbolístico". "Tarazona se ha interesado, llevaba varias semanas en ello" y por ello ha sido elegido como su destino, apuntando que si bien él hubiera preferido "que se cerrara la sesión tras el partido" para poder contar con un jugador más, entiende que "era extraño que jugara el domingo un partido frente a un rival que sería su equipo el lunes".

Este movimiento, el tercero del Zamora CF en el mercado de invierno, no alcanza bajo el criterio del técnico para "estabilizar la plantilla" si bien el propio Sabas sigue indicando que "todavía queda tiempo" para poder llevarse a cabo más incorporaciones. Especialmente, la de un pivote defensivo. "Creo que lo más importante es fortalecer el pivote defensivo, que es lo llevo demandando desde el principio porque Juanan no ha estado y es un puesto en el que no "doblamos" jugadores. Los tres mediocentros que tenemos son trabajadores, tienen buen pie, pero no tienen esa fortaleza defensiva", razonó, subrayando que "es importante tener dobladas las posiciones para tener una plantilla equilibrada y es la figura que nos falta".

Sabas señaló al respecto estar "tranquilo" y sin dar muchas vueltas a los refuerzos, pues su misión es "centrarse en el SD Tarazona que es un rival que pondrá muchas dificultades", apuntando que "el mercado de invierno es complicado" y confía en la "dirección deportiva", que es la encargada de concretar los refuerzos que se esperan en este final de mes.

Juanan no es una opción

Por último, Sabas señaló que no cuenta con Juanan como posible refuerzo para ese centro del campo pues "si se recupera será para marzo y todavía necesitaría un mes más para entrenar", motivo por el que aseguró: "no lo esperamos". "La última vez que hablé estaba pesimista, pero tiene que mentalizarse que es un hombre de club, que se tiene que recuperar bien y volver con la mente limpia y positiva a realizar pretemporada y aprovechar abril, mayo y junio que son meses de trabajo. Tiene que aprovechar ese tiempo para poder recuperarse y estar bien, especialmente a nivel anímico, porque las lesiones largas son complicadas y es difícil recuperarse al 100% en ese aspecto. Tiene que dar el mil por mil para echar una mano la temporada que viene, para esta es muy difícil que pueda ayudar", expuso el míster.