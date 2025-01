Álvaro Romero, jugador del Zamora CF: "Espero devolver la confianza en mí con resultados en el campo"

Álvaro Romero, único fichaje hasta ahora del Zamora CF en el mercado de invierno, atendió este viernes a los medios de comunicación antes del duelo frente al SD Tarazona, señalando que la plantilla rojiblanca tiene "mucho nivel" y espera contribuir con su experiencia y características a un grupo que tiene ante sí "un partido complicado" ante "un rival que no concede nada y sabe a lo que juega".

"Estoy muy contento, sabía al sitio que venía porque conozco prácticamente a la mitad de la plantilla y al cuerpo técnico entero", comentó el futbolista sobre su cambio de aires, asegurando que deja atrás "una situación complicada" pues apenas estaba contando con minutos en el CD Tenerife, club que tampoco atraviesa por su mejor momento. "Aquí se están haciendo las cosas muy bien, a la vista está, y espero devolver la confianza que han tenido en mí con resultados en el campo, que es lo que importa", aseguró Romero, recalcando que en su anterior club "no tenía las oportunidades para demostrar algo" y en el Zamora CF cuenta "con la confianza del club y el cuerpo técnico" para ello.

Sobre su estado físico, Romero declaró sentirse "físicamente muy bien", porque "el cuerpo médico de Tenerife y sus rehabilitadores son auténticos profesionales", apuntando como prueba de ello su corto periodo de recuperación pese a sufrir una lesión de larga duración. "Vengo sin ritmo de competición, pero con mucho entrenamiento", destacó, subrayando "cuando me requiera el cuerpo técnico, ahí estaré para lo que me pida".

El fichaje invernal del Zamora CF comentó también que viene "con hambre" de fútbol tras un par de años sin poder disputar muchos partidos, pero también "con humildad", buscando "ayudar" a un equipo del que habló maravillas. "Creo que todo el mundo sabemos que, si no hubiera sido por las primeras cinco jornadas, el Zamora no estaría a tres puntos del "play-off", estaría metido dentro. El nivel de la plantilla del Zamora CF es muy alto", afirmó, argumentando que, si bien hay poca diferencia clasificatoria entre los equipos de arriba y abajo en esta liga, "el Zamora siempre suele ser superior o por lo menos generar mucha más ocasiones arriba" que sus adversarios. "Creo que hay buen nivel para compartir por los puestos de arriba, pero, repito, siempre manteniendo los penes del suelo porque hay, no sé, seis, siete puntos de diferencia por los de abajo", opinó Romero.

En cuanto a lo que él puede aportar a ese equipo que es el Zamora CF, Romero comentó que intentará sumar su "experiencia" y "aprovechar tanto las cualidades que tiene el equipo" y las suyas propias para sumar, "ya sea con goles, asistencias o con lo que pida el cuerpo técnico". Una contribución que quiere acrecentar ante el SD Tarazona, próximo rival rojiblanco, del que espera una fuerte oposición este domingo. "Es un equipo al que conozco y son un conjunto que tiene un juego muy directo y las cosas muy claras", comentó, añadiendo: "está ahí en tierra más o menos de nadie en la clasificación, pero en esta liga está todo en 5 o 6 puntos ... cuando ganas te metes arriba y si no lo logras te metes abajo. Por ello, espero partido complicado porque SD Tarazona concede poco y sabe bien a lo que juega. Nos espira un partido de ponerse el mono de trabajo y currar".