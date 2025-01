Carlos Veloso, pivote del BM Caja Rural Zamora: "Va a ser un partido más tenso que en la ida"

Tras la ajustada victoria ante Ademar B, en el BM Caja Rural Zamora solo piensan en "desquitarse" y trabajar para lograr una victoria que les mantenga en las posiciones de arriba. Ahora mismo, segundos con 24 puntos, los pistacho se preparan para recibir en el Ángel Nieto el sábado (20.00 horas) a un Vetusta que es cuarto con 22 puntos (empatado con Oviedo) y que no les pondrá las cosas fáciles. Carlos Veloso admitió que son sabedores de que este es "un partido muy importante", algo de lo que no fueron conscientes cuando ganaron en la ida. "Creo que cuando ganamos de tres salimos todos de ahí pensando que había sido un mal partido. Salimos pensando que podíamos haber hecho mucho más. A las dos semanas cuando el Soria empató ahí, y viendo la evolución, a lo mejor ese partido era más importante de lo que creíamos. Así que ya vamos con todo", aseguró el pivote. En este sentido, Veloso sí insistió en que "es un partido, no una final, pero sí que es muy importante", además de confesar las ganas de volver a ponerse delante de su afición y "ganar este tipo de partidos tan difíciles".

Además, también reconoció que para el partido de ida iban más relajados, pero tiene claro que este "va a ser más tenso", y más con el refuerzo de los asturianos que acaban de incorporar a un defensor ruso que les complicará el ataque, aunque los "Guerreros de Viriato" llegan a un buen nivel, a pesar de las ausencias de Felipe, Pipe, que está en el Mundial con Chile y juega precisamente este viernes, y Medina. "A nivel colectivo creo que estamos bien. Seguimos dependiendo de nosotros mismos, porque por mucho que seamos segundos a un punto del Soria, si ganamos al Soria estamos por delante, entonces dependemos de nosotros. Claramente queríamos ser primeros y no haber partido de ningún partido, pero también hay que ser realistas", concluyó el jugador.

Acto seguido tomó la palabra el entrenador, Félix Mojón, que adelantó que les esperaba una "densa" sesión de video para para preparar un choque a un rival de mucha fortaleza, rocoso y que buscará un encuentro muy intenso, conscientes los zamoranos que tendrán a su afición a favor pero dejando claro que "nosotros también debemos ofrecerles algo".