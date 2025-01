Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora: "Tizona impuso su plan de partido"

Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora Caja Rural, quiso felicitar al Tizona por su victoria en el Ángel Nieto este sábado, una victoria que acerca a los burgaleses a los puestos altos de la clasificación y que deja al CBZ en mitad de la clasificación y con los deberes hechos por el momento. "Han sido absolutamente merecedores de la victoria, no hay que darle muchas vueltas. Creo que nos han dominado prácticamente durante todo el partido, al menos y aunque el marcador dijese lo contrario, en sensaciones y, sobre todo, en el plan de partido, en dónde ellos querían poner el partido. El nuestro era diferente pero no hemos sido capaces de ejecutarlo, bien por error mío o de los jugadores".

El entrenador zamorano insistió en que los burgaleses "se sienten muy cómodos jugando a 90 puntos ya que son el equipo más anotador de la liga, el que más posesiones gasta en los primeros ocho segundos, son el tercer equipo más reboteador ofensivamente y nosotros no hemos estado bien hoy en multitud de aspectos como para pensar que podíamos llegar a ganar".

Saulo Hernández reconoció también en la rueda de prensa posterior al partido del sábado que "hay que felicitarle al Tizona, ha sido un partido más, que cierra la primera vuelta y a trabajar desde el lunes para ganar el siguiente". En este sentido, el entrenador del CB Zamora apuntó que el equipo tendrá que trabajar en el rebote tras la superioridad que mostró su rival en este aspecto el sábado: "Será una de las cosas en las que hay que trabajar porque estos son matemáticas: si tu al equipo contrario le das 24 tiros más que los que tienes tú, no tienen que ser especialmente buenos en ataque -que además lo son- para tener muchas opciones de meter más puntos que tú, porque le estás dando más oportunidades".

Y recordó que ya en Palencia, el rebote fue el Talón de Aquiles del CBZ: "Aunque en Palencia jugamos mejor y tuvimos más opciones, nos hizo mucho daño esta debilidad y habrá que trabajarlo y ser capaces de mejorarlo porque si no, va a ser muy difícil que compitamos".

Por otra parte, Hernández Bris habló también de que "el rebote lo cambia todo porque, al final, cuando haces defensa tras defensa, y consigues el rebote para tener cierta alegría en ataque y esa energía fluye más rápido sacando el contraataque y la transición, esa sensación de que estás haciendo un buen trabajo atrás, es mucho más fácil transmitir esa energía que cuando tienes la sensación de que ellos tiran a canasta y vuelven a tener opciones y siempre acaban metiendo. Este equipo no está penado para meter más puntos que el rival, sino para conseguir que el rival meta menos que tú y cuando viene el máximo anotador de la Liga, nuestro plan de partido no puede ser el de meter más puntos que ellos. Eso lo teníamos claro y hemos jugado a ello. Al final nos han metido 94 y esa es una cantidad de puntos que nosotros podemos alcanzar un día muy acertado pero no somos eso. Por eso es normal que diera la sensación al aficionado de que no había esa energía de otros días. Pero para nada quiero decir que los jugadores no hayan puesto todo lo que tienen, que no lo hayan intentado, o que no estén comprometidos. Simplemente que hoy no tuvimos un buen día y esa cantidad de puntos y rebotes ofensivos concedidos te hace parecer que no tienes ese punto de chispa".