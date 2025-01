Salvamento Benavente logra múltiples victorias en el III Campeonato de Castilla y León de Distancias Cortas

Zamora volvió a tener un papel protagonista en el salvamento y socorrismo regional con motivo del III Campeonato de Castilla y León de Distancias Cortas, de las categorías juvenil, junior y absoluta. Competición en la que Salvamento Benavente subió múltiples veces a lo más alto del podio y en la que Dragones Caja Rural cosechó buenas sensaciones de cara a la futura temporada de playa.

El Salvamento Benavente firmó una sobresaliente actuación en la Piscina Municipal de la Ciudad Deportiva Zona Sur (Ávila), escenario en el que atesoró victorias tanto individuales como colectivas, así como varios podios más. Excelentes resultados que encabezó el joven Guillermo Revilla, quien logró dos oros y un récord autonómico en esta cita.

Revilla consiguió rebajar la marca regional de los 50 metros natación con obstáculos juvenil con un tiempo de 26´67´´, siendo el anterior registro de 26´83´´. Un tiempo que le llevó a reinar en esta prueba dentro de su categoría y a quedarse a un paso del podio en la general absoluta. Todo un éxito al que añadió un segundo oro en los 50 metros socorrista, así como una medalla de bronce en la prueba de 4x25 natación con obstáculos absoluta, en la que participó junto a Diego Palazuelo, David del Hoyo y Rodrigo Bécares. Un botín que, sin embargo, tuvo su coste con una lesión en el dedo que le impidió pelear por nuevas preseas.

Más allá de la actuación de Revilla, también destacó el buen hacer de Celia Grande con otros dos oros para el club benavantano. En este caso, en los 100 metros supersocorrista y en los 50 metros socorrista. Un "doblete" que coronó con un bronce en 50 remolque de maniquí con aletas.

También subió a lo más alto del podio Diego Palazuelo, campeón en su categoría de 50 metros combinada. Un triunfo al que sumó una plata en 25 remolque de maniquí y otra en 100 metros supersocorrista, así como un bronce en 50 natación con obstáculo.

El resto de metales benaventanos llegaron de la mano de Carolina Ganado (plata en 50 metros combinada, y bronce tanto en 50 natación con obstáculo como en 100 metros supersocorrista) y la cadete Paula Martínez, que sobresalió compitiendo en una categoría superior al ser segunda en 100 metros supersocorrista y quedarse al borde del podio en 50 metros combinada (cuarta).

Expedición del Dragones Caja Rural a Ávila para el III Campeonato de Distancias Cortas de Castilla y León. / Cedida

El Dragones Caja Rural sale con buenas sensaciones

Por su parte, el Dragones Caja Rural salió sin medallas del campeonato. Hecho que dejó notar que no se trata de un tipo de competición en el que sus deportistas no son especialistas. Eso sí, no por ello dejó de competir entre los mejores y se acercó en múltiples ocasiones al podio.

El mejor resultado de la expedición zamorana fue el cuarto lugar del 4x25 obstáculos absoluto femenino, a una centésima del 3 clasificado. Como también fueron notables las quintas posiciones de Nerea Martín en 50 metros obstáculos y de Beatriz Ramos en 50 metros combinada.

Además, la propia Ramos fue sexta en obstáculos y Lucía Hernández finalizaba octava en los 100 metros supersocorrista. Resultados al os que añadir los décimos puestos de Irene Calvo y Nerea Martín en otras pruebas.