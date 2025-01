Rubén Revuelta, campeón autonómico

El joven vallista del Vino de Toro Caja Rural, Rubén Revuelta Domínguez, se proclamó este fin de semana campeón autonómico de la novedosa prueba, como es los 400 m. vallas, prueba no oficial en el calendario de la RFEA, pero que la Federación de Atletismo de Castilla y León puso en marcha hace unos años y que crea curiosidad e incertidumbre, entre los espectadores que se acercaron hasta la pista cubierta Carlos Gil de Salamanca. Al ser una prueba no habitual y teniendo en cuenta que la cuerda de la pista cubierta es de 200 ml. Rubén tuvo problemas con las últimas vallas al no darle los pasos, pero lograba sobreponerse y entrar por línea de meta en primer lugar, alzándose campeón Sub 20 de los 400 m. vallas, parando el crono en 59.28. El vallista sigue con su preparación enfocada para el Campeonato de España Sub 20 de Short Track.