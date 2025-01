El Zamora gana y comienza a pensar en el play off

El Zamora CF supo mantener la cabeza fría para terminar encontrando el gol en el minuto 81 que le dio la victoria ante el Osasuna Promesas tras un partido feo pero muy igualado que terminó decantándose hacia el bando local. El mal estado del terreno de juego por las heladas condicionó mucho el juego en el área sur, por lo que el Zamora tuvo que buscar el gol en un lanzamiento desde lejos que ejecutó de forma magistral Campabadal para darle tres puntos a su equipo y situarle con claras opciones de play off.

Comenzó el partido con una primera escapada de Sixtus que la pegó ligeramente alta. Pero poco a poco, el Zamora se apropió del balón y sus acciones de ataque cada vez eran más peligrosas, hasta que en una combinación de toda la delantera Joel disparó desde la punta del área pero el balón salió ligeramente desviado.

Osasuna no se arrugaba y Mauro también lo intentó de lejor pero su colocado disparo se fue rozando el poste. Aunque la gran ocasión se produjo en una escapada de Sixtus que se plantó ante Fermín pero disparó muy alto, con toda la portería para él.

El encuentro entró en una tónica de intercambio de golpes, mu condicionado por el hielo que convirtió el área sur en una pista de patinaje, en la que Fermín lo pasaba muy mal para asegurar cada paso que daba.

El tiempo corría y el Zamora parecía haber perdido fuelle, hasta que Tresaco se internó en el área para disparar ligeramente desviado a la escuadra.

El Zamora regresó tras el descanso con ganas de sentenciar cuando antes, aunque el cambio de área no le ayudaba nada. José Carlos intentó aprovechar esta circunstancia y lanzó un balón largo que obligó al potero Valencia a estirarse jugándose un posible resbalón y el balón se fue a córner.

Pero Osasuna no había dicho su última palabra y Jon García probó a Fermín desde la frontal del área y el rechace del portero zamorano lo recogió Xabi, ya dentro del área pequeña dudó entre centrar o disparar, y desbarató una clarísima ocasión para la escuadra navarra.

El frío reinante en el Ruta de la Plata se extendió también al juego de ambos rivales que perdieron la cierta inspiración que habían mostrado en la primera parte y si al Promesas parecía complacerle el empate, el Zamora sabía que le serviría para muy poco y que tenía que ganar. Y Campabadal lo entendió pronto: ante las dificultades para pisar el área, el carrilero rojiblanco controló el balón en la media luna y lo puso donde el portero navarro no podía llegar para desequilibrar el marcador.

La reacción del Promesas no se hizo esperar y se produjo en una falta que lanzó Toni Herrero y que sacó de puños Fermín. Al Osasuna le entraron entonces las prisas lo que hizo que los tres minutos de descuento fueran muy intensos, pero el marcador ya no se movió y e Zamora comienza a pensar ya en jugar este año el play off.

FICHA TECNICA

Zamora: Fermín, Sergio Nieto, Clavería (Macho 62´), José Carlos, Carlos Ramos (Gorjón 82´), Kike Márquez (Bolo 82´), Carlos Gutiérrez, Roni, Tresaco (Álvaro Romero 72´), Joel Priego (Rufo 62´), Campabadal.

Osasuna B: Valencia, Diego (Lorenzo 70´), Tonio Herrero, Garriz, Mauro, Xabi (Anai 79´), Sixtus (Noel López 83´), Espejo, Jon García (Pedroarena 70´), Arguibide, Sierra.

Goles:

Árbitro: Javier Figueiredo Comesaña. Mostró tarjetas amarillas a Carlos Ramos, del Zamora y a Espejo, del Osasuma Promesas.

Incidencias: Partido disputado en el estadio Ruta de la Plata ante unos 2.200 espectadores.