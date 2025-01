El Zamora CF inicia ante Osasuna B y con ambición la segunda vuelta en Primera RFEF

En el Zamora CF lo tienen claro, hay que mejorar los números de la primera vuelta, y el primer paso deben darlo en el partido de este mediodía (12.00 horas) en el Ruta de la Plata, en el que tendrán enfrente a un Osasuna B que les "privó" de la primera alegría del curso (1-0, con gol de Espejo) allá por el mes de agosto cuando la temporada 24-25 echaba a andar.

El equipo rojiblanco no es el mismo de esas primeras jornadas y ahora se muestra como un plantel más hecho y compacto, que si tiene el día puede romper rápido el partido. Así, el cuadro de la capital del Duero inicia la segunda vuelta de la competición con máximas aspiraciones, y es que, aunque la más importante es la sellar la permanencia lo antes posible, soñar es gratis y nadie renuncia a nada viendo que el play-off está a solo cuatro puntos. Todo pasa por ganar, y el propio Juan Sabas recordaba que "hemos acabado muy bien la primera vuelta y tenemos que seguir en esa línea".

No obstante, el entrenador es consciente de que, como todos, será un encuentro con complejidades, recordando que "viene un filial de un equipo de Primera División, con jugadores talentosos y tenemos que ser muy intensos, muy agresivos y estar muy concentrados para hacer las cosas muy bien a nivel defensivo porque a nivel ofensivo sabemos que tenemos un equipo que genera. Solo falta que los futbolistas tengan el día con buen talento y buen talante para generar esas ocasiones de gol y luego si se pueden marcar, mejor", avanzó Sabas.

"Nosotros necesitamos ganar para estar cómodos en la clasificación y porque alejas a un rival que está ahí, que es el que marca el descenso. Es importantísimo. Los futbolistas son conscientes de lo que nos estamos jugando y, a partir de ahí, hay que preparar el partido lo mejor posible", añadió el míster quien tendrá a su disposición a todos sus hombres salvo los lesionados Juanan, Noel y Pito Camacho, a pesar de que se confía en que el almeriense pueda incorporarse pronto a la dinámica grupal.

Posible once inicial del Zamora CF / LOZ

De este modo, no se aguardan grandes cambios en el once que ponga en juego el madrileño. Si no hay sorpresas mantendrá a Fermín bajo palos y la línea defensiva de las últimas semanas con Campabadal y Sergio Nieto en los laterales y la pareja José Carlos-Carlos Gutiérrez en el centro de la zaga. Clavería y Carlos Ramos en el centro del campo, con Rufo Lucero y Tresaco dando velocidad por banda; para cerrar arriba con Kike Márquez y Roni.

Sí se prevé que Álvaro Romero entre en su primera convocatoria e incluso podría tener sus primeros minutos como rojiblanco. Con estas premisas, la plantilla se reencontrará con su afición en busca de compartir la primera alegría de la segunda vuelta. n