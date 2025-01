Recoletas Zamora cae en la prórroga tras un encuentro igualado en Tenerife

Recoletas Zamora cayó en la prórroga ante un Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife-Recoletas Zamora que supo manejar mejor los minutos finales del partido. Tras 43 minutos de absoluta igualdad y continuas idas y venidas y alternancias en el marcador, las de Ricardo Vasconcelos vieron como el equipo canario se colocaba con 4 puntos de ventaja y apretaba los dientes en defensa para aguantar esa renta hasta el final.

El encuentro comenzó con mucha igualdad, aunque un triple de Zoe Hernández y una canasta de Scott tras un buen rebote permitía a las zamoranas abrir la primera brecha en el luminoso (5-9). Las naranjas estaban apretando en defensa y sacaban partido del contraataque para colocar el 5-12 cuando se cumplía el minuto 3 de partido, obligando al técnico local a pedir tiempo muerto. Reaccionaba Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife con un parcial de 6-0 que igualaba de nuevo la contienda (11-12). Volvía el toma y daca, que se prolongaba durante todo el segundo cuarto. Recoletas Zamora se adelantaba una y otra vez en el luminoso, pero las canarias hacían la goma en otras tantas ocasiones, hasta que conseguían darle la vuelta al luminoso en la recta final del cuarto, yéndose al descanso con una renta mínima (30-29).

La dinámica del partido no cambió en el inicio del tercer cuarto, aunque las zamoranas trataban de apretar los dientes en defensa. Lo conseguían, forzando varios errores en el lanzamiento de su rival que consiguieron aprovechar, con un buen trabajo en el rebote, para abrir una pequeña brecha de 6 puntos (33-39) justo cuando se alcanzaba el ecuador del tercer cuarto.

Paraba el partido el técnico local en busca de soluciones y Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife conseguía frenar la escapada de su rival y recortar diferencias (37-39). Las canarias se habían hecho fuertes en la zona y Recoletas Zamora tenía ahora muchos problemas para encarar el aro contrario. Aún así, se mantenían firmes en defensa los visitantes, que conseguían seguir a flote gracias a los tiros libres (37-43, minuto 29). Aguantaban las visitantes, pero Rivers conseguía anotar al final del cuarto y dejar el marcador en 39-43 antes del cuarto decisivo.

Los últimos diez minutos comenzaban con Adepoju muy enchufada, rompiendo la defensa zamorana y colocando a las suyas por delante en el marcador (45-44). La igualdad era máxima. Las idas y venidas y las alternancias en el marcador se sucedían y a 2´49 para la conclusión las canarias colocaban el 50-48. Paraba el partido Ricardo Vasconcelos y a la vuelta las zamoranas ponían el 50-51. La igualdad volvía a ser la nota dominante y se prolongó hasta el último instante, al que se llegaba con 54-54 en el luminoso.

El partido iba a decidirse en el tiempo añadido. Aunque parecía que este iba a prolongarse, ya que ninguno de los dos equipos conseguía imponerse y las alternancias continuaban sucediéndose en el luminoso. Así, mediado el primer tiempo de prórroga, el luminoso reflejaba un igualado 61-61. Pero Stevanovic adelantaba de nuevo a las locales y Matías fallaba el lanzamiento de las zamoranas. El rebote lo atrapaba Stevanovic, que habilitaba a Roters para hacer el 65-61 a 1´17 para el final. Paraba el partido Ricardo Vasconcelos, pero no conseguía ya cambiar la situación del partido. Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife apretaba los dientes en defensa en el tiempo restante, optaba por no asumir riesgos y conseguía que el marcador no volviese a moverse, quedándose con el triunfo final.