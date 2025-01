Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Hay que ser humildes y ambiciosos a la vez"

Contento por los puntos, pero también crítico con algunas cuestiones que se vivieron en la jornada dominical. Así se mostraba Juan Sabas al término del encuentro ante Osasuna B, insistiendo en que sus jugadores supieron gestionar a la perfección un terreno del juego "que estaba impracticable". Ante esto, el entrenador del Zamora CF mostró su deseo de que "los que elijan los horarios nos tengan en cuenta y sepan que para el espectáculo del fútbol no es agradable jugar en una pista de hielo. Es imposible jugar en una pista de hielo y se puede lesionar la gente". Critica dicha, el madrileño se confesó "encantado" con sus chicos y de que la gente disfrute con ellos. "El equipo intenta en todo momento jugar al fútbol, al ataque, gestionar lo que nos encontramos y lo que nos demanda el partido y el rival. Y a partir de ahí, pues ahora toca disfrutar. Hoy toca salir".

En su intervención también tuvo palabras para el debut de Álvaro Romero y comentó que "tiene algo diferente a lo que tenemos en la plantilla". "Tenemos velocidad, talento en el uno contra uno y este es listo dentro del área. Lo hemos sacado un poco para ver si podía aprovechar una jugada, pero estaba el campo muy mal", y al final fue Campabadal el que logró ese ansiado 1-0 que supone la tercera victoria consecutiva, pero, sobre todo, permite abrir brecha con los puestos de descenso. "Vamos a ver lo que nos depara el futuro. Creo que hay que ser humildes y ambiciosos a la vez. Humildes porque en esta categoría pierde dos partidos y te meten en el pozo y te hacen sufrir mucho. Ganas dos partidos, o como nosotros tres, y te pones cerca de los puestos de arriba. Vamos a intentar buscar una situación cómoda que nos haga crecer en todo momento, coger confianza y creer en nuestras posibilidades de estar lo más arriba posible”, expuso el responsable de banquillo. Así, reitero que el reto que se manrca el club para esta temporada es "mantener la categoría", pero no obvió que "si da tiempo a soñar, lo vamos a buscar".

Para terminar, volvió a elogiar a su plantilla y a un vestuario que él sabía que tenía que ser "grandioso" por lo vivido el año pasado cuando no cobraban y lograron el ascenso. Pero, insistió, que este curso los futbolistas volvieron a mostrar esa virtud al ser capaces de revertir una situación muy complicada gracias a la enorme unión que existe en el vestuario.

Antes de irse fue preguntado por un pequeño encontronazo que vivió con alguien de la grada y recordó que cuando va fuera le insultan mucho, pero "en mi casa me gusta que me apoyen a muerte. No me gusta la falta de respeto y cuando me faltan al respeto soy más caliente que el copón y me doy la vuelta. Pero es algo puntual, de una persona. Ahora estoy viviendo un momento dulce y vamos a intentar alargarlo al máximo". n