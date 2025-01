Gran paso hacia la permanencia del InterSala Zamora en Mieres

El Intersala Zamora se lleva tres puntos del Polideportivo Sur Mieres para avanzar hacia la permanencia. Los locales consiguieron ponerse 3 a 1 en el marcador, pero en los últimos cinco minutos los chicos de Chema Sánchez lograron remontar con cuatro goles y así remontar un partido que parecía perdido. Los locales empezaron con desplegando su arsenal ofensivo y lograron traspasar la barrera defensiva para lograr el primer gol en el minuto 6.

El empate no llegaría hasta el minuto 16 cuando Magi lograría superar a Iván para poner el 1 a 1 en el electrónico con el que se llegó al descanso. Tras la vuelta de los vestuarios, el Racing de Mieres encerró al Intersala Zamora, y a causa del despliegue ofensivo local llegaría el 2 a 1 de la mano de Daniel Fernández en tan solo dos minutos de la segunda parte, pero si no fuera suficiente con eso, Samuel Cañas colocaría el 3 a 1 en el marcador un minuto después. El Intersala Zamora lo intentaba de todas las formas, pero parecía que la pelota no quería entrar en la portería rival. Pasaban los minutos y el Racing de Mieres acariciaba la primera victoria de la temporada ante un gran rival, pero los zamoranos no pensaban lo mismo.

Magi volvería marcar en el partido en el minuto 36. Con solamente cuatro minutos para empatar, los visitantes salieron con todo, y tanto va el cántaro a la fuente que Ismael Medina conseguiría empatar el partido a falta de 120 segundos para finalizar el encuentro. Pablo Páramo conseguiría el cuarto tanto cuando quedaba poco más de un minuto. Álvaro Morales, con todo el pescado vendido, aprovechó y marcó el 3 a 5 definitivo cuando faltaban segundo para acabar. Este triunfo deja al equipo a 15 puntos del descenso.