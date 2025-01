Complicado desplazamiento para el Amigos del Duero

Tras la derrota del pasado fin de semana en el anexo del Ruta de la Plata, el Amigos del Duero regresa a los terrenos de juego con necesidad de dar un golpe sobre la mesa y sobre todo de abrir brecha con el descenso. Las zamoranas, no obstante, no lo tendrán fácil puesto que mañana domingo (15.45 horas) visitan a La Virgen del Camino, plantel ubicado en el quinto puesto. Aun así, las capitalinas no descartan dar la sorpresa y empezar a escalar en la clasificación para evitar meterse en problemas mayores.