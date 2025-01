El CB Zamora busca una fiesta ante su afición para cerrar la primera vuelta

El Caja Rural CB Zamora cierra esta tarde (18.00 horas en el Ángel Nieto) la primera vuelta de la competición, de su estreno en Primera FEB (antigua LEB Oro), y el reto está en poder hacerlo con un triunfo que le permitiría llegar al ecuador en la zona media-superior de la tabla y con 8 victorias en su casillero, lo que supondría un espaldarazo importante a su reto de consolidarse en la segunda categoría del baloncesto español, solo por detrás de la ACB.

Tras dos derrotas consecutivas ante Betis y Palencia, los de Saulo Hernández afrontan este encuentro con ganas de plasmar en el marcador la mejoría experimentada en su baloncesto ante un Grupo Ureta Tizona Burgos, que actualmente es octavo (solo un puesto más que el cuadro zamorano) pero que busca volver a entrar por segundo año consecutivo en las plazas que dan derecho a la lucha por el ascenso.

Desde el club del Duero recordaron que su rival llegó el pasado año a la categoría para convertirse en el equipo revelación para terminar quinto en la liga regular y acceder a la "Final Four" por el ascenso a ACB eliminando a Gipuzkoa Basket en una serie de cinco encuentros.

Convertido en el equipo más anotador, con mucha ventaja sobre el resto, Tizona llega dirigido desde el banquillo por Salva Camps, que afronta su primer año al frente del equipo. En su plantilla cuenta con jugadores como Mo Soluade (ex ACB con Gipuzkoa) internacional con Gran Bretaña donde ha coincidido con Jacob Round, Caio Pacheco base brasileño (debutó en ACB con Murcia), Lance Jones el máximo anotador de la competición (19,9 puntos), Jordi Rodríguez (ex ACB con Joventut), Ramón Vila (ex ACB), Jacobo Díaz (ex ACB), Tidjan Keita (ex G-League) última incorporación o Rodrigo Seoane, antiguo compañero de los locales Kevin Buckingham y Ondrej Hanzlik, en LEB Oro con Iraurgi SB.

Para lograr su objetivo de victoria, el entrenador de los zamoranos, Saulo Hernández, sabe que la gran clave será ser serios en todo momento, los 40 minutos, y no salirse del encuentro ante un rival letal bajo el aro y que si te relajas, se escapa sin piedad en el electrónico. En cuanto a las bajas, habrá que ver las sensaciones de Kevin Buckingham y el estado de varios componentes de la plantilla que atraviesan procesos víricos.

Todo al color azul

Una semana más jugando en casa, el CB Zamora dará visibilidad a una causa social. En este caso se contarás con la presencia de Aspace Zamora en el Ángel Nieto, donde se podrá conocer más sobre su importante labor en la integración y apoyo de personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. Para dar visibilidad a esta asociación Caja Rural CB Zamora propone a todos sus aficionados acudir el sábado vestidos de azul y así promover la solidaridad y el voluntariado convirtiendo la jornada en un día especial.