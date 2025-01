El BM Caja Rural Zamora visita a un Ademar B muy motivado

Comienza la segunda vuelta del campeonato para el BM Caja Rural Zamora, y lo hace ante un Ademar B al que visitarán esta tarde a partir de las 19.15 horas con el reto de arrancar esta fase por todo lo alto. A pesar de las diferencias en la tabla, y también en los objetivos (los leoneses apuestan por la formación de jugadores para nutrir al primer equipo), en el cuadro pistacho no terminan de fiarse y esperan un rival duro, que les planteará pelea y en el que podrían estar tanto integrantes del equipo de Asobal, como juveniles que vienen de coronarse en el Campeonato de España de selecciones. "Ademar es un filial y como tal no juega en función de resultados, sino que su objetivo es formar jugadores, pero eso es un arma de doble filo. Un rival al que no le va a importar ganar o perder, pero que tendrá una motivación grande en este partido", avanzó el entrenador de los "Guerreros de Viriato".

A este respecto, Félix Mojón opina que este es "un partido goloso para ellos" y hay que evitar que se encuentren cómodos. "Espero una defensa profunda, un equipo que arriesgue y corra, con una gran energía", añadió el responsable del banquillo zamorano. Sin embargo, como siempre, prefiere centrarse en lo que su equipo debe hacer sobre la pista, más que hablar del adversario, y comentó que "aunque sea un partido duro y correoso nosotros tenemos que saber controlar los ritmos y evitar un correcalles".

También se refirió el técnico al mercado de fichajes, y alabó la integración en el equipo de Raúl Escudero, pero también dejó claro que Jortos, todavía "muy verde" tras la lesión, es otro refuerzo de invierno que les ayudará en los últimos meses.

Para este derbi regional, además de las bajas de Felipe lesionado y Pipe en el Mundial, hay dudas en las filas zamoranas por diferentes procesos víricos, pero para Mojón "no es una excusa" ya que es algo que pasa en todos los equipos. "No tenemos derecho a quejarnos y hay que trabajar. La suerte que tenemos es que es una plantilla muy amplia y si no está uno disponible, está su compañero, y eso nos da una tranquilidad enorme", concluyó.