Ancelotti responde a Simeone: "Son cosas que se dicen para la galería, supongo que hay espinas que duelen"

Tras el susto de la Copa del Rey ante el Celta, el Real Madrid vuelve a LaLiga para arrancar la segunda vuelta recibiendo en el Santiago Bernabéu a Las Palmas. "Hay que lucharlo, como todos los partidos será difícil. Estamos cerca del primero y hay que sumar puntos", valoró un Carlo Ancelotti señalado en los últimos tiempos por el juego de su equipo pero que salió a la rueda de prensa previa al choque dispuesto a reivindicarse.

"Tengo una relación muy buena con todo el club. Me siento respaldado en todos los momentos y será así hasta el último día. Seguimos trabajando juntos. No me molesta que me cuestionen", aseguró un Ancelotti que, aunque reconoció su culpa por la derrota en el Clásico de la Supercopa, reivindicó lo conseguido en los últimos años. "El partido ante el Barça es mi responsabilidad y es aceptable y justo que la afición me pite. Pero la afición no se olvida de lo que hemos hecho. Este equipo está vivo y va a pelear hasta el final", afirmó.

"Creo que siempre hay que mejorar. Hay que aprender. Si piensas que lo sabes todo, que no es mi caso, hay que aprender y mirar a lo nuevo que sale. Si piensas que lo sabes todo empiezas a bajar tú nivel. Tengo que mejorar muchas cosas. Hay veces que no jugamos bien y tengo que mejorar", reconoció el italiano, que posteriormente respondió a Diego Pablo Simeone, que este jueves habló de la polémica arbitral del Madrid-Celta de Copa y aseguró no sentirse sorprendido porque "son episodios como los hay desde hace 100 años".

Endrick no será titular

"Son cosas que se dicen para la galería. Todo el mundo del fútbol es consciente de lo que representa el Real Madrid en sus 125 años de historia. Supongo que hay espinas que duelen", le respondió el italiano, que para esta jornada recupera a Alaba tras casi dos años de baja.

"Está bien. Le falta ritmo, pero la rodilla está bien. Estará en la convocatoria y podría tener minutos. No puede empezar el partido, pero tendrá minutos", explicó Ancelotti, que también descartó la opción de que Endrick fuera titular a pesar de su buena actuación, doblete incluído, en Copa. "Tiene opciones, pero la idea es de meter a los que están más acostumbrados. Brahim, Rodrygo y Mbappé".

Precisamente sobre este último, sobre el que ha recaído todo el peso del equipo con la baja por sanción de Vinicius, habló Carletto, que valoró su mejora en los últimos partidos. "No sé si es más líder o no, pero cada día que pasa busca más protagonismo en el campo. Fuera del campo y en los entrenamientos es siempre muy humilde. Ahora muestra un nivel muy alto en el campo y eso nos ayuda. Creo que su periodo de adaptación terminó, como dije hace un mes. En cada partido sube su nivel", concluyó.