El Zamora CF, con Páez Ramírez al frente, presume de cuentas saneadas

Rápida, concisa y clara. Así fue la primera asamblea de la nueva Junta de Accionistas del Zamora CF con el Grupo Páez al frente, en la que se aprobaron varios puntos como el nuevo Consejo de Administración que regirá la entidad del Duero, y donde tampoco hubo sorpresas.

avier Páez Ramírez continuará como consejero delegado, mientras que en la responsabilidad de secretario recaerá en Ernesto Muñoz Gonzalo, para cerrar con los consejeros Manuel Cano, Pedro Incierte e Inmaculada Páez Ramírez, que asistió a la cita de forma telemática desde Sevilla. Esta Junta llegaba horas después de que el Grupo Páez ampliara todavía más su paquete de acciones del club tras adquirir las del exvicepresidente, Alberto Ruiz Plaza, y acumular ya el 99,5% de participación que se completa con tres accionistas minoritarios.

Fueron ellos los que propusieron el posible nombramiento de una persona que les representara en el Consejo de Administración, algo con lo que Javier Páez estuvo de acuerdo y, aunque admitió que ellos ya tenían a alguien en mente, les pidió que propusieran algún nombre y se estudiarían su integración.

Economía

En el plano económico, Páez Ramírez explicó que en la asamblea se dio luz verde a las cuentas de la temporada pasada e insistió en que en estos momentos no se prevé una ampliación de capital, aunque no descarta en un futuro poner un pequeño porcentaje de acciones en favor de los zamoranos y de la ciudad por si alguien estuviera dispuesto a unirse. "Ahora mismo queremos disfrutar de este proyecto con la ciudad de Zamora, y disfrutar del fútbol", comentó que máximo responsable de la entidad del Duero.

Asimismo, cerrando la era "Víctor de Aldama" recordó que el expresidente "condonó" una deuda de 3 millones de euros, y es algo que está en el balance de cuentas y registrado. "En ese sentido se portó como un caballero y la negociación fue correcta", añadió el sevillano quien, no obstante, sí confesó que en estos meses se han encontrado "vicios ocultos" en las cuentas que han ido solventando. "Nosotros no tenemos nada que ocultar. A día de hoy, el club no tiene ningún tipo de deuda y lo poquito que puede haber se está pagando día a día, y se está manteniendo el club como se debe hacer en una empresa: pagando al mes".

La afición visitante

Por último, sí se estudiará, tras la petición de los accionistas minoritarios y de más socios que se lo han solicitado, la opción de que la afición visitante se ubique en uno de los fondos y no en Preferencia, un cambio que analizarán con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque hay un protocolo marcado.