Carlos Gutiérrez, central del Zamora CF: "Hay que mejorar la primera vuelta"

El Zamora CF inicia este domingo la segunda vuelta de la competición. Lo hace con 26 puntos en su casillero y en la mente de todos está mejorar los números de la primera mitad de la Liga donde consiguieron encauzar un mal inicio, tal y como reconoció Carlos Gutiérrez. El central canario recordaba en rueda de prensa que ni la pretemporada, ni el comienzo de temporada fueron como se preveía en el equipo, pero consiguieron dar la vuelta a esa situación. “Nos costó un poco compaginarnos como grupo, y a mí, personalmente, me pesó un poco. Al final los resultados no acompañan y cuando eso sucede se tiende a hacer cambios”, aunque en los últimos encuentros el defensa ha vuelto a gozar de la confianza del entrenador en el once inicial y aseguró encontrarse en “un buen momento”. “Estoy contento porque creo que, por fin, estoy en el nivel en el que puedo estar”, añadió el rojiblanco.

Ahora toca mirar al futuro en una segunda fase del campeonato en la que no se parte de cero, sino de 19 partidos que les han permitido conocerse y comunicarse en el terreno de juego, casi sin hablar. Además, recordó que solo ganando este partido del domingo (12.00 horas, Ruta de la Plata) ante Osasuna B ya habrán mejorado los números de las cinco primeras jornadas, e insistió en que “sabiendo que el objetivo es salvarse tenemos que ser ambiciosos. No hay que ponerse cotas más altas, sino simplemente mejorar la primera vuelta, y eso pasa por ganar el primer partido y luego intentar ganar el segundo, el tercero… ese es el objetivo”.

Carlos Gutiérrez también confirmó en rueda de prensa que el equipo está sabiendo competir y está “con confianza para hacer las cosas bien, seguir en esta dinámica y sentir que podemos ganar a cualquiera”.

Ahora toca Osasuna B, primer equipo en descenso con 23 puntos (solo tres menos que ellos) y se ve en el vestuario un partido clave para alejarse del peligro. “Este mes es muy importante para nosotros principalmente para abrir una distancia importante con el descenso y luego creernos que podemos estar peleando por estar más arriba”, zanjó el futbolista.