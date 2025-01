Sara Castro: "Vuelvo al Recoletas Zamora para dar el máximo"

Sara Castro ya está totalmente integrada en el Recoletas Zamora aunque, cierto es, que tenía más de medio camino hecho y es que hace tan solo unos meses colgaba la camiseta naranja para emprender otros retos (Al-Qazeres y Gran Canaria) y ahora se ha convertido, junto a Bea Sánchez, en uno de los refuerzos de invierno del equipo zamorano donde está de nuevo a las órdenes de Ricardo Vascocnelos. La canaria asegura que en su regreso se ha encontrado "un grupo increíble". "Son jugadoras jóvenes y hay más ritmo, más ganas, más intensidad… y eso se nota", añadiendo que existe en el Zamarat una dinámica de entrenamiento muy positiva.

Ella, por su parte, afronta esta segunda etapa con la intención de aportar "lo mejor de mí misma, dar el máximo y hacer lo que se me pida", destacando la labor en defensa y la experiencia que le han dado estos años en Liga Challenge. La escolta fue sincera al hablar de cómo se fraguó este regreso, y explicó que habló con su representante al poco de llegar a Canarias para explicarle que "así no podía seguir". "Le dije que necesitaba sentirme otra vez bien, como en familia y en casa. Había dos opciones, Leganés o Zamora, y elegí volver dónde estuve cómoda y donde siempre me han tratado genial".

En cuanto al próximo encuentro ante Lagunera el próximo domingo en las islas, está convencida de que se encontrarán a un rival complicado y parecido a ellas y tiene claro dónde pueden estar las claves de la victoria, más allá de las posiciones en la tabla (cuartas frente octavas). "Hay que estar siempre sólidas, y aunque vayamos ganando de 20 no se pueden bajar los brazos porque ellas no los van a bajar. Debe ser un partido de no cometer locuras y saber a qué jugamos nosotras".

Por su parte, Vasconcelos hizo un balance positivo de la primera vuelta de la temporada, y explicó que están donde estaba planificado, pero también insistió en que "vamos a más". "Estamos contentos e ilusionados", apuntó el luso que solo lamentó el encuentro perdido ante Paterna en el ángel Nieto. Respecto al encuentro del domingo, sí comentó que es un partido muy distinto al de la primera vuelta, por lo que deben mostrarse consistentes en todo momento y estar acertadas en el rebote. Además, se refirió a los dos refuerzos y se mostró satisfecho por las incorporaciones, pero del mismo modo habló de la necesidad de que poco a poco vayan adaptándose hasta alcanzar su mejor nivel. De hecho, el técnico se marca el mes de marzo para que la plantilla esté en su mejor versión. En cuanto a las bajas para este choque, Joana sí podrá tener minutos, aunque no esté al 100% mientras que Aina es baja y Davinia duda para medirse a las isleñas. n