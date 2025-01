El Nacional de Galgos se desplaza a Madrigal de las Altas Torres

Zamora perdió a sus dos galgas en la primera eliminatoria del Campeonato de España y ya no estará representada en los cuartos de final que se desarrollarán durante este fin de semana ya a campo abierto en el mítico corredero de Madrigal de las Altas Torres a donde han llegado, sin embargo, dos hembras de Castilla y León. Las galgas clasificadas son: Habana de los Montes (AND), Chirivía de Morix (CLM), Minerva de los Luises (AND), Bellota de Manuela (M), Carmela de Troya (AND), Brisa de Cabrera (AND), Morería de Suerte (CYL) y Tapa de Macejujo (CYL).

Para desarrollar los octavos de final se necesitaron 29 carreras de las cuales 11 resultaron nulas (37%) y 18 válidas (63%). Con un sumatorio de tiempo total de 31 minutos y 8 segundos y un tiempo medio por carrera de 1 minuto y 4 segundos, según las estadísticas elaboradas por la Federación Española.

Brisa y Sacarina, a punto de competir. | RFEG

Y los cuartos de final se abren esta tarde a las 19:30 en el pabellón polideportivo de Madrigal de las Altas Torres con la gala de entrega de los premios Galgos España y el sorteo de cuartos de final de los clubes que al día siguiente se enfrentarán en el corredero de Las Matillas. La gala será dirigida, como ha sido habitual en las últimas ediciones, por el poeta José León y lleva por título "Un viaje a través del tiempo". Durante el sábado y el domingo, a partir de las 11.00 horas se desarrollará esta segunda fase de la que saldrán los semifinalistas del Nacional.

Tres días se necesitaron para finalizar los octavos de final en las Tramadas (Mascaraque), dando como resultado las ocho galgas que se enfrentarán este sábado día 18 en la catedral del galgo.

Bellota, atendida por sus preparadores. | RFEG

En la primera jornada del jueves 9 de enero, se disputaron las 4 primeras colleras de octavos. En la revisión veterinaria iba a surgir la primera noticia del día ya que la galga manchega Rumba de Juanfra era retirada por prescripción veterinaria al presentar una enfermedad infecciosa que le impedía entrar en escena, dejando el camino libre a la galga andaluza Minerva de los Luises que conseguía el pase a los cuartos de final, como informó entonces este periódico.

En la primera collera Habana de los Montes (And) y Marisma de Pérez Valentín (Zamora) disputaron en total 3 liebres, dos válidas y una nula de 22 segundos. Y Habana sumó sus dos puntos en 1´18 y 1´41. En el segundo emparejamiento engancharon Chirivía de Mórix (CLM) y Rosalía de Silva Vázquez (EXT) y disputaron tres liebres válidas, con dos puntos para Morix en 1´00 y 58´´, y el segundo para Rosalía en 1´25. Y la segunda representante zamorana cayó eliminada en la cuarta collera ante Bellota de Manuela (MAD) tras disputar en total 5 liebres, tres válidas y dos nulas de 42´´ y 37´´. Se adelantó Calima en 1´37, pero Bellota remontó en 2´13 y 1´11 logrando la clasificación.

Tapa y Paquera, emparejadas en la octava collera. | RFEG

Las cuatro últimas colleras de octavos de final se disputaron el viernes día 10 y las 8 participantes en el día, pasaron la revisión veterinaria sin ningún problema y hacía presagiar unos enfrentamientos muy igualados, como así fue .

En la quinta collera la andaluza Carmela de Troya consiguió la clasificación por 2-0 ante la extremeña Carmen II de Silva Vázquez en dos carreras justitas de tiempo de 58´´ y 1´25. En la sexta collera se emparejaron Brisa de Cabrera (AND) y Sacarina de Hormigón (CLM) y disputaron en total 7 liebres, dos válidas y cinco nulas de 32´´, 40´´, 19´´, 48´´ y 28´´. Se adelantó Sacarina ganando el primer punto en 1´19 pero igualó Brisa en 1´02 y al día siguiente, la perra andaluza remataba en 1´33.

Morería de Suerte (CYL) eliminó a Pimienta de Navalcarnero (CLM) tras correr tres liebres válidas, la primera para Pimienta en 1´11, la segunda para Morería en 58´´ y remató Morería en 1´49. Y en la octava collera, Tapa de Macejujo (CYL) eliminó a la andaluza Paquera de Guirri tras disputar cinco liebres. Tapa ganó la primera carrera en 1´25 y tras tres nulas de 51´´, 47´´ y 49´´, logró el punto definitivo en una liebre de 1´10 de duración. n

