Álvaro Romero llega para ocupar el puesto de Mancebo en el Zamora CF

Álvaro Romero Morillo (12/5/ 1996, Sevilla) se convirtió este martes en nuevo jugador del Zamora CF abriendo el capítulo de fichajes en el club rojiblanco en este periodo invernal. Romero ocupará el hueco que ha dejado Mancebo, que causó baja hace unos días, en la banda derecha del equipo rojiblanco. Romero y el CD Tenerife concluyeron la vinculación contractual que mantenían las dos partes y el centrocampista andaluz termina su estancia en la entidad insular, en la que ha participado en 10 encuentros desde su incorporación en junio de 2023. De estos partidos, ocho han sido en LALIGA HYPERMOTION (Segunda División) y dos en la Copa SM el Rey, uno de ellos, precisamente, contra el Zamora en el Ruta de la Plata, el último en que vistió la camiseta del Representativo .

"El CD Tenerife agradece la profesionalidad de Álvaro Romero durante su estancia en la Isla, al tiempo que le desea toda clase de éxitos deportivos y personales en próximos destinos", ha señalado el club chicharrero en su nota de prensa de despedida. El extremo andaluz que puede jugar por las dos bandas, ha alternado las últimas temporadas entre el Unionistas y Algeciras y también ha jugado en épocas alternas en el Real Murcia, y en Badajoz o Arenas Club. "Las cosas no siempre salen como uno desea -escribió el jugador en sus redes sociales-, pero solo puedo dar las gracias a todo lo relacionado con el CD Tenerife, por este año y medio. Me llevo el gusto de haber podido conocer esta isla, este club y esta gran afición. Ojalá nos volvamos a ver. Mis mejores deseos de corazón", señaló el jugador al que las lesiones le han pedido rendir a su verdadero nivel en los últimos años y en concreto, en el Tenerife. "Es un chico que necesita jugar y, ahora mismo, nosotros no le podemos dar eso. Álvaro sabe que cada entrenamiento es oro para él porque progresa, porque se va encontrando mejor, porque va a más poco a poco", declaró hace unas semanas Pepe Mel, su entrenador en el equipo insular.

Pero no sólo el Zamora se refuerza sino también sus rivales, y el del próximo domingo, Osasuna Promesas ha incorporado ayer mismo al delantero Sixtus Ogbuehi y al defensa Ismael Sierra que llegan cedidos al club navarro con opción de compra. El delantero nigeriano procede del Club Deportivo Eldense de LaLiga Hypermotion, mientras que el central oscense llega desde el Estoril Praia de la primera división de Portugal. Los futbolistas se incorporarán a la disciplina de Santi Castillejo esta semana y estarían disponibles para jugar en el Ruta de la Plata el domingo. Sixtus Ogbuehi (15 de marzo del 2003; Nigeria) es un delantero de 21 años y 192 centímetros que destaca por su poderío físico. La temporada pasada destacó en Tercera Federación anotando 18 goles, 8 de ellos en la primera vuelta con el Moralo extremeño y 10 con el Ceuta B. El Eldense de la división de plata lo fichó el pasado verano y en la presente temporada únicamente ha tenido participación en 5 partidos de Liga Hypermotion y 1 en Copa del Rey.

Ismael Sierra Arnal (17 de marzo de 2003; Huesca) es un defensa central de 21 años y 1’92 metros de estatura que destaca por su poderío en el juego aéreo. Canterano del Real Betis, la pasada temporada jugó en Primera Federación con el Teruel, donde fue un hombre importante. n