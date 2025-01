El Zamora CF llega al ecuador de la temporada en Primera RFEF con máximas aspiraciones

Estaban hundidos en la tabla, colistas en solitario con un punto de los 15 primeros puestos en juego, pero el Zamora CF ha logrado cerrar la primera vuelta en la temporada en novena posición con 26 puntos (7 victorias, 5 empates y 7 derrotas) y aspirando a todo. Esa capacidad de reacción en un momento crítico, cuando el equipo estaba en la UCI, es lo más destacado de una primera fase de la competición en la que ha quedado patente que, aunque tocados, no estaban derrotados. De este modo, la plantilla rojiblanca alcanza el ecuador del curso con buenas sensaciones, tanto deportivas como anímicas, después de meses de trabajo y ahora mismo se encuentran en la mitad superior de la tabla, a cuatro puntos del play-off aunque también a tres de descenso directo. Estos números distan de los logrados en la primera aventura de la entidad en esta categoría, en la campaña 21-22, cuando se llegó a la mitad del campeonato fuera de descenso, décimo quintos, pero con 19 puntos (5 victorias, cuatro empates y 10 derrotas), y con cambio de entrenador incluido y es que en noviembre se destituía a David Movilla para incorporar a Yago Iglesias.

Centrados en la temporada actual, tras esas primeras cinco jornadas en las que lo más destacado (en cuanto a resultados) fue el 3-3 ante el Athletic B, llegó el despegue, y fue por todo lo alto. Goleada al Amorebieta (5-0) para encadenar cuatro jornadas sumando (un empate y tres victorias) que permitieron coger oxígeno. A partir de ahí se alternaron rachas positivas con parones en seco para cerrar la primera vuelta con dos importantes triunfos ante Arenteiro y Real Unión que permiten mirar el futuro con optimismo. Los números hablan por sí solos y los 27 goles a favor colocan al Zamora CF como el quinto mejor ataque del grupo, superado por la Cultural Leonesa (29), Real Sociedad B (29), Celta Fortuna (29) y Ponferradina (28) y es que el equipo tiene pólvora en sus botas, aunque a veces le cueste demostrarlo.

Ha sido ese hecho, la falta de contundencia o determinación en los últimos metros, el que ha pasado factura en muchos encuentros, pero el potencial del equipo es incuestionable.

Conjura del Zamora CF, en el vestuario / ZCF

Como pichichi del vestuario se encuentra Kike Márquez, uno de los veteranos del grupo y que llegó el pasado verano dispuesto a convertirse en líder. El gaditano suma 7 dianas, seguido de las cuatro de Pito Camacho, tres de Clavería y Roni, dos de Rufo Lucero, y uno de Carlos Ramos, Campabadal, Sergio Nieto, Luis Rivas, Tresaco, José Carlos, Carlos Gutiérrez y Joel.

En el lado contrario, en el defensivo, el cuadro de la capital del Duero lleva 18 dianas encajadas, convertidos en la cuarta mejor defensa, solo mejorada por el Lugo (15), Arenteiro (16) y el Barakaldo (17), habiendo sido capaces de dejar la portería a cero en media docena de ocasiones.

A partir de aquí se abre un nuevo escenario para un Zamora que encara la segunda parte de la Liga con máximas aspiraciones, teniendo claro que lo primero será lograr la permanencia y consolidar la categoría, y después ya se podrá soñar.

Primera salida oficial: se acelera el primer refuerzo

Era algo que se esperaba desde el 2 de enero, fecha en el que se le comunicó que no se contaba con él para la segunda mitad de la Liga, y ayer lunes se hizo oficial: Adrián Mancebo ya no es jugador del Zamora CF. Así lo oficializaron desde el club en un breve comunicado en el que quisieron "agradecer a Adrián su esfuerzo y compromiso durante su etapa en el club, consiguiendo el ascenso del Zamora CF en la temporada 23-24", sin olvidar desearle "el mayor de los éxitos en su carrera profesional y en sus próximos retos". La realidad es que Mancebo no ha tenido suerte en esta segunda campaña en el club en la que no ha podido demostrar su calidad y potencial, motivado también por la lesión que sufrió en otoño y que le mantuvo semanas alejado de los terrenos de juego. El propio jugador se ha despedido en redes sociales, asegurando irse triste aunque con la conciencia muy tranquila de haber devuelto al Zamora CF a donde, como mínimo, se merece estar.

A partir de ahora, con una ficha libre, se espera el primer refuerzo y nombres no faltan. De hecho, sí hay conversaciones y negociaciones avanzadas, pero desde club quieren esperar a que esté rubricado, algo que podría suceder en las próximas horas. Uno de los nombres que más suenan es el del extremo del Tenerife, Álvaro Romero, aunque hay más clubes interesados en él.

Además, se esperan más salidas. Se sigue trabajando en la cesión de Luis Rivas a un club que le asegure minutos de juego, y también se confía en alcanzar un acuerdo con Juanan. En este caso, hay que recordar que el salmantino expuso que solo cedería su ficha (está lesionado) si se le asegura un contrato para el próximo curso.