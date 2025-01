El Recoletas incorpora a una estrella del basket español

El Recoletas Zamarat ha cerrado el fichaje de una verdadera estrella del baloncesto femenio español como es Bea Sánchez, que llega a Zamora para aportar veteranía en el juego interior después de dos años en el Ensino Lugo de la máxima categoría. La jugadora andaluza es, sin duda, la jugadora española con mejor curriculo de todas las que han pasado por el club zamorano, ya que no sólo ha recorrido clubes de gran prestigio en la máxima categoría como Girona, Ferrol, Araski o Lugo, sino que ha sido asídua a la Selección Española durante muchos años hasta acumular 33 partidos y suma en su currículo el oro en el Eurobasket de 2017 en República Checa y bronce en Tenerife en el Mundial de 2018.

Ha sido sin duda una de las principales pívot del basket español en la última década, compartiendo cancha con las Laura Nichols, Astou Ndour, María Araujo o Laura Gil, y a sus 35 años llegó ayer a Zamora dispuesta a aportar experiencia a un equipo que sigue sin renunciar a nada esta temporada, y más ahora con la llegada además de Sara Castro que ya dejó patente su gran aportación en su debut el sábado en Palma de Mallorca.

Bea Sánchez comenzó su intervención en la rueda de prensa de presentación que se celebró este lunes en la sede del CD Zamarat: "Me hé enfrentado a Zamora muchísimas veces y todas las referencias que tengo del club siempre han sido buenas. Y vengo aquí porque creo que puedo aportar mi granito de arena y a ayudar a que seamos un poco mejores y eso es lo que me va a pedir Ricardo Vasconcelos. Estoy muy contenta y muy ilusionada de poder formar parte de este club".

La jugadora nacida en el Puerto de Santa María (Cádiz) no renuncia a nada esta temporada: "Todo es posible. Como jugadora no puedo decir que no al ascenso porque si no, qué haría aquí, pero sí prometo que vamos a trabajar y mis compañeras están trabajando muy bien. Queremos estar arriba. No es una obligación quedar primeras y ascender directamente pero por qué no. Vamos a intentar llegar a final de temporada lo más arriba posible". Pese a sus 35 años, la pívot andaluza asegura que "físicamente me encuentro bastante bien. Vengo a un equipo que juega a un ritmo alto pero tengo muchas ganas de incorporarme, de conocer a mis compañeras, de entrenar porque me gusta mucho trabajar y lo más importante para mi es ahora tomar contacto con el cuerpo técnico y con mis compañeras".

Por otra parte, Bea Sánchez promete "dar un poco de equilibrio. A veces, en los momentos claves del partido las jugadoras veteranas debemos dar esa tranquilidad a las jóvenes que vienen pisando muy fuerte. Yo estaré encantada de ayudarles y guiarlas un poco en ese camino y estaré para cualquier cosa que necesiten". Viene de entrenar a tope con el Ensino Lugo de Liga Endesa, por lo que se encuentra lista para debutar en cuanto Ricardo Vasconcelos lo decida aunque "lo primero que quiero es entrenar hoy y empezar a conocer cómo juegan y como se mueven mis compañeras, pero estoy a disposición del entrenador desde ya".

La nueva jugadora del Recoletas Zamarat recordará muy positivamente su paso por el club de Lugo pero pasará página lo antes posible: "Han sido casi cuatro temporadas y estoy feliz por todo lo que he vivido allí, pero se cierra una puerta y hay que abrir otra. Ahora ya ha quedado atrás Lugo y ya sólo pienso en este club, en defender estos colores y en dar lo mejor de mi en el Zamarat". Llega a la Liga Challenge sobre la que opina que "lleva poco tiempo pero creo que es un buen trampolín para llegar a la Liga Endesa, un escaparate para las jóvenes superimportante, y es bueno que tenga este nivel porque significa que se están haciando muy bien las cosas en el baloncesto femenino".

Por su parte, Ricardo Vasconcelos, entrenador del Recoletas Zamora, explicó que con esta incorporación, se busca una pívot que cubra el puesto de Emily Kalenik que causó baja hace unos días, y al tiempo, una jugadora experimentada "que puede aportar en momentos claves del partido tranquilidad en la toma de decisiones, frente a las jóvenes que pueden dudar en esos momentos. Eso nos va a aportar mucho y estamos encantados porque sabemos que tenemos una jugadora superprofesional, cuyo curriculo habla por si mismo, y que sabe a lo que viene. Tiene que adaptarse pero en cuanto esté al cien por cien, nos mejorará mucho. Es consciente de que necesitamos rebote, defensa, energía. Ella es la jugadora adecuada en el momento adecuado y estamos muy contentos". No es lo más importante incorporar una pívot nacional por los problemas que suponía que las tres con que contaba el equipo eran extranjeras y eso creaba muchos problema en las rotaciones, sino el poder contar "con una jugadora que conoce el baloncesto español porque a veces fichas jugadoras que no conocen el país, no conocen sus hábitos, y adaptarse a eso tarde mucho tiempo. Bea es consciente de todo lo que pasa en la Liga Challenge y en el baloncesto español, conoce el país, las tradiciones y costumbres y para nosotros, eso es una garantía más. Si las cosas van como tienen que ir, somos mejor equipo que éramos ayer y con este salto en calidad que en teoría nos dará Bea, eso se va a traducir en un equipo mejor y si somos mejores, tendremos más posibilidades. No renunciamos a nada, pero estamos tranquilas porque sabemos que es una competición muy larga, y estamos contentos con lo que estamos haciendo. No es un fichaje que tengamos que hacer porque estamos muy mal o estamos hundidos. Pero si estamos bien y conseguimos una jugadora que nos suma, eso nos da una ilusión muy grande", concluyó el técnico portugués.