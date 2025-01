El Zamora CF busca el broche de oro a la primera vuelta en Primera RFEF ante el Real Unión de Irún

Llega el final de la primera vuelta en Primera RFEF y en el Zamora CF solo piensan en cerrar esta fase con victoria, aunque todos son conscientes de que no será fácil, más allá de las posiciones en la clasificación. En la retina colectiva está ese prometedor 3-0 ante el Arenteiro con el que concluyó el año 2024 en el Ruta de la Plata, pero ahora es necesario un nuevo +3 para ampliar la brecha con el descenso y alcanzar la mitad del campeonato con optimismo y buenas sensaciones.

Para cumplir ese reto llevan trabajando desde el pasado 2 de enero, día en el que la plantilla retomó los entrenamientos y comenzó la preparación del encuentro que disputará este mediodía en el Stadium Gal ante un Real Unión de Irún que no está cuajando su mejor temporada y no ha conseguido ser regular en sus resultados. De hecho, los vascos se sitúan en puestos de descenso directo (décimo séptimos) con 20 puntos, tres menos que los de la capital del Duero, lo que hace todavía más importante obtener el máximo botín, tal y como admitió Juan Sabas. "Nos estamos jugando muchísimo porque son más de tres puntos, es un rival que está por detrás tuya, cuantos más puntos le saques muchísimo mejor", comentó el técnico del Zamora quien no dudó tampoco en ensalzar las virtudes de su oponente. "Es un equipo que tiene muy buenos futbolistas de la categoría, pero nosotros vamos a intentar pescar en una situación complicada, aunque sabemos lo difícil que es sacar puntos fuera de casa". En este sentido, el madrileño añadió que "casi todos los equipos en casa te ponen en apuros, y el Irún es una plantilla que del cuarto de campo para arriba tiene muy buenos futbolistas y tienen pegada. Tenemos que trabajar mucho el partido, ser conscientes de lo que nos jugamos y mostrar mucha intensidad y concentración", añadió Sabas.

POSOBLE ONCE INICIAL DEL ZAMORA CF / LOZ

Una de las claves será mostrar la pegada y mordiente que ha tenido este equipo en muchas jornadas y es que si consiguen adelantarse pronto tendrán más de medio camino hecho ante un oponente que es a día de hoy uno de los más goleados. El Real Unión ha encajado 32 dianas hasta el momento frente a las 17 que llevan los zamoranos, mientras que han anotado 18 goles, siete menos que unos zamoranos que no presentarán muchos cambios en su once inicial.

De hecho, para este broche final de la primera vuelta se sigue contando con las bajas de Pito Camacho y Noel, además de la ya conocida de Juanan. Tampoco se espera la presencia de Mancebo, con el que no se cuenta para esta nueva etapa, mientras que el resto sí estará disponible para poner en juego un once de garantías. n