Derrota del CD Benavente en la vuelta a la competición (2-3)

No hubo suerte y ni la vuelta de Santi Redondo al banquillo del Bevanente permitió sumar una victoria en casa. El CD Benavente salió derrotado del Luciano Rubio en el primer encuentro de 2025 que le enfrentaba a La Cistérniga, uno de los equipos de la zona "top" de la tabla, dirigido por el ex del Villaralbo Pablo Gil.

El encuentro no tuvo un buen comienzo, y en el minuto 7 los visitantes se adelantaban, pero reaccionó bien el cuadro tomatero para poner las tablas al minuto siguiente por mediación de Revidiego. El Benavente se encontraba cómodo y encontró el camino del gol con Turiel como protagonista que en el 22’ puso el 2-1 con el que se llegó al descanso. La mitad del trabajo estaba hecha, pero faltaba defender ese marcador, y no pudo ser. Dos goles rivales en 7 minutos dieron al traste con toda la labor de los benaventanos. Aun así, había tiempo para ir a por un resultado que permitiera sacar algo positivo, pero no fue posible. Los fantasmas volvieron a aparecer y el equipo encajó una nueva derrota que hace multiplicar sus problemas de salvación. Todavía hay tiempo, pero cada vez menos.