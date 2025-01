El CD Villaralbo cae fruto de su falta de acierto en casa del Almazán

El Villaralbo mereció más, pero acabó perdiendo el partido en La Arboleda ante el Almazán por 2-1.

El fútbol no fue justo con el equipo zamorano, que en la primera parte perdonó hasta cuatro ocasiones claras para adelantarse en el marcador, pero no las aprovechó, y los sorianos, en sus dos únicos remates entre los tres palos, anotaron sus dos goles.

El CD Villaralbo, espoleado por su victoria ante el Atlético Tordesillas, quería demostrar su recuperación en tierras sorianas y avanzar en la lucha por la permanencia. Para ello, los villaralbinos tenían que apelar a una de sus señas de identidad que le llevaron a ser un equipo difícil de batir en esta categoría, su solidez defensiva.

El Villaralbo entró muy bien en la primera parte, teniendo más la posesión del balón y dominando territorialmente el partido. Sobre todo, en los primeros 25 minutos de juego. El conjunto azulón se mostró superior a su rival y generó hasta cuatro ocasiones claras que no supo materializar. La primera la tuvo Sekou, pero el balón no quiso entrar. También tuvieron su oportunidad para marcar Emma, Abel y More, aunque no estuvieron acertados en el remate final. Y, en el fútbol, quien perdona acaba pagando, como así fue. Los sorianos, en su primer remate entre los tres palos, se adelantaron en el marcador al filo de la media hora de juego en un gran gol de Dani Martín, quien ejecutó un gran disparo que se coló por la escuadra rompiendo la solidez defensiva azulona.

También hubo una jugada polémica a favor del equipo zamorano en una mano dentro del área de De Frutos, que los jugadores visitantes reclamaron como penalti, pero el colegiado no la consideró como una acción punible y dejó seguir el juego en una primera mitad que acabó con 1-0 en el marcador.

Tras la reanudación, no pudo empezar peor las cosas para los de Chuchi Jorques, encajando el 2-0 con otro golazo de Junyent, que cogió al portero visitante Miguel adelantado y marcó de un fuerte disparo desde la frontal del área.

El Villaralbo intentó reaccionar y recortar distancias en el marcador, pero el partido estuvo bastante nivelado hasta el minuto 70, sin que hubiese llegadas claras de gol por parte de ninguno de los dos equipos. Sin embargo, el equipo villaralbino comenzó a acentuar su dominio en los últimos veinte minutos, aunque sus oportunidades no fueron tan claras como las de la primera mitad, pero consiguió acortar distancias cuando se cumplió el minuto 90 en un saque de esquina que acabó con un remate de cabeza de Baltanas que se alojó en la red.